В Алтайском крае предприниматель, судимый за добычу цист артемии, попался на взятке

Барнаульский суд арестовал алтайского предпринимателя, который занимался добычей и экспортом цист артемии. Бизнесмен ранее уже получил условный срок за незаконный вылов 10,5 тонны биологического ресурса, пишет "Коммерсант".

В 2020 году 38-летнего бизнесмена осудили на 2,5 года условного срока, а на днях сотрудники ФСБ вновь пришли к нему в офис, где обнаружили несколько мешков цист артемии общей массой 600 кг, а также оружие, разрешения на которое мужчина не имел. Имущество предпринимателя изъяли.

Позднее он сумел отыскать одного из членов опергруппы и предложил ему миллион рублей за то, чтобы правоохранители "отстали" от него и вернули изъятое. Сотрудник ФСБ доложил о случившемся руководству.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело, а суд заключил мужчину под стражу. Теперь ему грозит уже реальный срок.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае трое местных жителей предстанут перед судом за незаконный вылов цист рачка артемии. Злоумышленники успели выловить более 10 тонн. Это порядка 200 мешков. Ущерб оценили в семь миллионов рублей.