Алтайский дембель, который избивал и издевался над солдатами, решил "очистить свое имя"

Дембель из Кош-Агача подал жалобу в Роскомнадзор. Он потребовал удалить из Сети снимок, на котором он издевается над новобранцами, сообщает портал "Новости Горного Алтая".
Фотография датирована 2016 годом, а сам инцидент произошёл в одной из воинских частей Брянской области.
Старослужащий на раздетых новобранцах пеной для бритья написал "АЛТАЙ" и сфотографировался на их фоне. Ещё несколько дембелей поступили с солдатами аналогичным образом.
После публикации снимков началось громкое разбирательство, участие в котором принял даже министр обороны РФ Сергей Шойгу. По итогам расследования выяснилось, что по интернету "гуляют" не только эти фото, но и видео, на которых дембеля избивают солдат. Военное следствие возбуждало уголовное дело.
Спустя пять лет после случившего "герой" скандальной фотографии решил воспользоваться "правом на забвение" и потребовал заблокировать страницу на сайте, где было размещено фото. РКН просьбу удовлетворил.
Напомним, с 1 января 2016 года в России действует закон о "праве на забвение". Каждый житель России может обратиться к поисковой системе и попросить удалить информацию о себе. Технически её всё ещё можно будет найти, но только если у вас есть конкретный адрес. Непосредственно строка поиска никакого результата не покажет. При этом стоит учесть, что закон не распространяется на поиск по социальным сетям.
Комментарии
Какие древние кровати и табуретки! Позор.
ну ну, ага , получится.....
спустя 5 лет... в дисбате оттарабанил, а потом дослуживал?
7.10.2021 13:20
- гость -
Какие древние кровати и табуретки! Позор.
Для таких как ты там есть будуары в клозетах.
А что это ему забвения то захотелось?
героем себя чувствовать устал?
Какие древние кровати и табуретки!
Хорошо что на фото ракеты не попали
Очень показательно- лицо дембеля, плавно переходящее в ж о п у солдата....
да какой старослужащий, душок
7.10.2021 13:20
- гость -
На войне и таких нет - будешь лежать в луже окопа под укрываясь мокрым снегом
Зачем же удалять? Честь надо беречь смолоду. А здесь уже поздно трепыхаться.
7.10.2021 16:19
- гость -
На войне и таких нет - будешь лежать в луже окопа под укрываясь мокрым снегом
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Мы так в походах спали В мокрых лужах под звуки струй дождя, стекающих в чью-то неудачно поставленную обувь. И под полиэтиленом, защищающим от ночного спегопада, чтоб не сыпался в лицо.
Горно-алтайский он, не роняйте тень на Край