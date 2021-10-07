Алтайский дембель, который избивал и издевался над солдатами, решил "очистить свое имя"

Дембель из Кош-Агача подал жалобу в Роскомнадзор. Он потребовал удалить из Сети снимок, на котором он издевается над новобранцами, сообщает портал "Новости Горного Алтая".

Фотография датирована 2016 годом, а сам инцидент произошёл в одной из воинских частей Брянской области.

Старослужащий на раздетых новобранцах пеной для бритья написал "АЛТАЙ" и сфотографировался на их фоне. Ещё несколько дембелей поступили с солдатами аналогичным образом.

После публикации снимков началось громкое разбирательство, участие в котором принял даже министр обороны РФ Сергей Шойгу. По итогам расследования выяснилось, что по интернету "гуляют" не только эти фото, но и видео, на которых дембеля избивают солдат. Военное следствие возбуждало уголовное дело.

Спустя пять лет после случившего "герой" скандальной фотографии решил воспользоваться "правом на забвение" и потребовал заблокировать страницу на сайте, где было размещено фото. РКН просьбу удовлетворил.

Напомним, с 1 января 2016 года в России действует закон о "праве на забвение". Каждый житель России может обратиться к поисковой системе и попросить удалить информацию о себе. Технически её всё ещё можно будет найти, но только если у вас есть конкретный адрес. Непосредственно строка поиска никакого результата не покажет. При этом стоит учесть, что закон не распространяется на поиск по социальным сетям.