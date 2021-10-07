В России изменились правила вывоза детей за границу

В РФ утвердили новый порядок подачи заявлений о несогласии на вывоз детей за рубеж. Теперь родители смогут обозначить, на какой период и в какие страны запрещают выезжать детям. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе МВД говорится, что теперь есть возможность "утвердить прилагаемый порядок подачи, отзыва, приёма и учёта заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ".

Несогласный с выездом ребёнка за рубеж родитель, опекун или официальный представитель может указать, запрещает ли он выезд до достижения им совершеннолетия, либо указать конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда. Родитель также может ограничивать поездки во все государства либо конкретным списком обозначить определённые страны.

Кроме того, документ регламентирует отзыв заявления о несогласии на выезд. Для этого нужно прийти с ним в территориальный орган МВД.

Ранее сообщалось, что российским туристам с сентября 2021 года стало значительно сложнее отдохнуть в Турции. Страна не только ужесточила коронавирусные ограничения, но и резко взвинтила цены на туры.