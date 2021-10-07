Власти Курской области угрожают районам, отстающим по вакцинации, плохими дорогами

Власти Курской области угрожают районам, отстающим по темпам вакцинации от коронавируса, лишением дотаций на ремонт дорог в 2022 году. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.
"Районы, которые имеют сейчас менее 55% вакцинированных, в 2022 году будут полностью лишены областных дотаций на благоустройство территорий и реконструкцию автомобильных дорог, за исключением национальных проектов ", – цитирует заявление чиновника ТАСС.
По словам Старовойта, сейчас в крае по темпам вакцинации отстают 13 из 28 районов. Глава региона отметил, что те муниципалитеты, которые покажут лучшие темпы вакцинации, получат дополнительные деньги на ремонт дорожного полотна.
Ранее сообщалось, что Алтайский край проваливает прививочную кампанию против гриппа. По состоянию на 5 октября, в крае вакциной "Ультрикс Квадри" привился 149 891 житель. Это всего лишь 10,2% от плана, который должен быть выполнен уже к 1 ноября.
Комментарии
хахаха!!
Вот власть совсем чувство реальности потеряла!
можно еще запретить выезд за границу района или поселения! Паспорта забрать!
шантажисты
Идиотизм таких мер не вызывает возражений у большинства населения, допустить, что такие меры выбирают макаки путем вытягивания случайных бумажек не могу, кто нибудь пояснит мне, а зачем они так поступают?
"А если не будут брать, отключим газ" (c)
Вообще народ у нас - дибиловатый. Ему бесплатные прививки предлагают, чтобы не сдох от гриппа, а он нос воротит! С ковидом такая-же фигня. Умом Россию не понять...
7.10.2021 13:57
Мимопроходящий
Тут как раз все понятно - бесплатный сыр ...
Много вы видели у нас бесплатной хорошей медицины?.. либо за деньги, либо в очередь.
7.10.2021 13:57
Мимопроходящий
А вы все бесплатное собираете? Любитель халявы?
7.10.2021 13:57
Мимопроходящий
Если бы не дохли после прививок- другой разговор.А то ведь по 25-28 ежедневно.
7.10.2021 13:57
Мимопроходящий
А для чего ставить прививку, если многие люди переносят болезнь очень легко или не болеют совсем? Для того, чтобы власти угодить?
Там у них хорошо с дорогами, в деревню ездил на отшибе там дорога получше в разы некоторых наших федеральных трас в Районе Мамонтова или на курорт Яровое
Ну ничего нового. Почему бы и нет? Если в Кремле так же поступают.