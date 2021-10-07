Власти Курской области угрожают районам, отстающим по вакцинации, плохими дорогами

Власти Курской области угрожают районам, отстающим по темпам вакцинации от коронавируса, лишением дотаций на ремонт дорог в 2022 году. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

"Районы, которые имеют сейчас менее 55% вакцинированных, в 2022 году будут полностью лишены областных дотаций на благоустройство территорий и реконструкцию автомобильных дорог, за исключением национальных проектов ", – цитирует заявление чиновника ТАСС.

По словам Старовойта, сейчас в крае по темпам вакцинации отстают 13 из 28 районов. Глава региона отметил, что те муниципалитеты, которые покажут лучшие темпы вакцинации, получат дополнительные деньги на ремонт дорожного полотна.

Ранее сообщалось, что Алтайский край проваливает прививочную кампанию против гриппа. По состоянию на 5 октября, в крае вакциной "Ультрикс Квадри" привился 149 891 житель. Это всего лишь 10,2% от плана, который должен быть выполнен уже к 1 ноября.