В Норвегии нашли лыжи, которым 1300 лет

Самую древнюю пару лыж нашли археологи в национальном норвежском парке Райнхейен на горе Дигерварден, сообщает Secrets of Ice program.

Первую лыжу учёные обнаружили ещё в 2014-м, а вот вторую часть комплекта исследователи достали изо льда только семь лет спустя, когда участок достаточно оттаял. Чтобы добраться до артефакта, участники экспедиции раскалывали лёд топором и поливали его горячей водой.

При этом лыжи немного отличаются друг от друга. Длина найденной в 2021 году составила 187 см, а ширина – 17 см. А вот предыдущая находка оказалась на 17 см короче и на 2 см уже. Вероятно, такое различие связано с тем, что лыжи изготавливали вручную. Кроме того, на лыжах есть крепления и следы ремонта. У последней также частично отсутствует задняя часть. Не исключено, что недостающий фрагмент всё ещё лежит во льду.

Ранее археологи нашли уникальный каменный нож с микроретушью, предположительно, времён палеолита во время раскопок в Алтайском крае. Таких предметов в мире не более 10, а в последний раз подобный артефакт находили во Франции 60 лет назад.