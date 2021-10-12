Выгодная перспектива: в какую недвижимость инвестировать в 2021 году

Вложение в недвижимость уже давно стало способом сохранения и приумножения капитала. И если раньше большинство инвесторов предпочитали покупать жильё либо у себя в городах, либо в столице России, то сейчас многие из них заинтересовались рынком Санкт-Петербурга. По данным "Рентаведа", в 2020 году каждую четвёртую квартиру в новостройках Северной столицы покупали в инвестиционных целях, а не для проживания.

Такая тенденция неслучайна: Москва и Санкт-Петербург – два крупнейших мегаполиса в стране, спрос на жильё в которых никогда не утихает. Но в Питере купить достойную квартиру намного дешевле, чем в Москве. По данным ЦИАН, в столице средний уровень цен на вторичном рынке – 172 тысячи рублей за кв. м, в Петербурге – 118 тысяч рублей, то есть ниже примерно на треть. В новостройках, по данным компании "Метриум", средняя цена "квадрата" в Москве – 194 тысячи рублей за кв. м, а в Санкт-Петербурге – 115 тысяч рублей.

Рост привлекательности рынка недвижимости Санкт-Петербурга отмечают и девелоперы. Так, в "Группе ЛСР" сообщили, что 2020 году число сделок в Петербурге с покупателями из регионов выросло на 40% в сравнении с 2019 годом. По их данным, наибольшую активность проявляют покупатели из северных регионов России, а также из Сибири.

Действительно, барнаульцы могут купить квартиру в Санкт-Петербурге, не уезжая из родного города. Компания "Барнаулкапстрой" работает с девелоперами Питера и Москвы, и помогает найти, подать документы, задать вопросы застройщику и завершить сделку полностью онлайн.

"Барнаулкапстрой" – официальный представитель застройщика "Группа ЛСР" в Барнауле, поэтому риелторские расходы клиент не несёт. Более того, в компании действует ряд региональных скидок, которые позволяют жителям края купить квартиру дешевле, чем по прайсу в Москве или Санкт-Петербурге.

Одним из наиболее выгодных вариантов инвестиции будет покупка строящегося жилья. В Питере, например, можно присмотреться к ЖК "Морская миля" (проектная декларация). Это комплекс комфорт-класса, строящийся в развитой локации Красносельского района, на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова. Застройщик "Морской мили" – "Группа ЛСР" – ставит своей целью создание комфортной жилой среды со своей внутренней инфраструктурой, уютными дворами, паркингами, дорожными проездами. В 350 метрах от ЖК строят станцию метро.

Также обратите внимание на ЖК "Заповедный парк" (проектная декларация). Ближайшее метро – "Проспект Просвещения", "Озерки". Это жильё комфорт-класса, где у жителей будут удобные сквозные парадные, колясочные, крытые наземные паркинги. На территории ЖК застройщик обещает обустроить спортивные и детские площадки, зоны отдыха, велосипедные дорожки, прогулочные аллеи и возвести два детских сада. Развитая инфраструктура локации и ближайших районов: Приморского и Выборгского.

Тем, кто также заинтересован в покупке недвижимости в столице, стоит рассмотреть вариант с ЖК "Лучи". Он расположен в Западном округе столицы, в районе Солнцево, в локации с благоприятной экологией, недалеко есть сразу несколько крупных зелёных зон.

Несмотря на то, что ЖК находится за МКАД, у дома отличная транспортная развязка – в шаговой доступности станция метро. Также жильцы получат московскую прописку – да, именно Москвы, а не области. При этом цены на квартиры в ЖК "Лучи" намного ниже, чем на жильё в пределах МКАД. Здесь уже построены школы и детский сад, создана вся инфраструктура.

Узнать больше об этих и других предложениях можно в ОП "Барнаулкапстрой". Компания уже провела множество успешных сделок по дистанционному формату продажи. Чтобы получить консультацию, звоните по телефону (3852) 252-337.

Застройщик "ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад". Проектные декларации и подлежащая раскрытию информация о застройщике и проектах строительства размещены на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) наш.дом.рф

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

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