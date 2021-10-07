Уроженка Алтая Марина Ракова, обвиняемая в хищении 50 млн, не признаёт своей вины

Экс-замминистра просвещения и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова не признаёт своей вины в деле о хищении 50 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию.

"Она не признаёт вину. Также Ракова заявила, что не скрывалась от следствия", – сказали журналистам представители ОНК.

По данным издания "Коммерсант", уроженка Алтайского края Марина Ракова сама сдалась полиции, после того как узнала об аресте своего гражданского мужа, подозреваемого в незаконном получении девяти миллионов рублей.

Напомним, Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги она получила, находясь на посту замминистра просвещения.

Ракова не явилась на допрос по делу, не отвечала на звонки, а позднее стало известно, что она скрывается от следствия. Помощь ей мог оказывать знакомый с Украины. Правоохранители объявили Ракову в федеральный розыск, а 6 октября её задержали.

В Сбербанке сообщили о том, что с поста вице-президента Ракову уволили ещё 4 октября.