Томенко поздравил депутатов АКЗС нового созыва с началом работы

7 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко на первой сессии АКЗС нового, восьмого созыва поздравил депутатов с началом работы. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
По его словам, выборы прошли на прозрачной основе, демократично, с соблюдением всех требований законодательства. При этом он указал, что избиратели ждут от депутатов выполнения обещаний, с которыми они шли на выборы.
"Думаю, что наш региональный парламент, безусловно, будет тем местом, где непосредственно обсуждаются самые острые вопросы и принимаются решения по самым важным ситуациям, вопросам нашей жизни и развития всего края", – сказал губернатор.
Виктор Томенко заверил народных избранников в том, что со стороны исполнительной власти будет продолжена конструктивная работа и правительство региона готово прорабатывать, обсуждать и решать самые сложные вопросы.
Ранее сообщалось, что Александр Романенко вновь возглавил АКЗС. Его кандидатуру поддержал 41 депутат.
Комментарии
выборы прошли на прозрачной основе, демократично, с соблюдением всех требований законодательства
Одна беда у кого не спроси, он за единоросов не голосовал и в их победу не верит.
Даже тут открыто, на прозрачной основе, и демократично закрывают комментарии про товарищей из ЕР.
7.10.2021 14:40
- гость -
Тут ты прав. Кого не спроси - н за единороссов не голосовал. ПОтому что не ъодил на выборы. А почему? - Да все устраивает.
с началом тусовки. работой в этом гадюшнике не пахло ни разу