Томенко поздравил депутатов АКЗС нового созыва с началом работы

7 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко на первой сессии АКЗС нового, восьмого созыва поздравил депутатов с началом работы. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

По его словам, выборы прошли на прозрачной основе, демократично, с соблюдением всех требований законодательства. При этом он указал, что избиратели ждут от депутатов выполнения обещаний, с которыми они шли на выборы.

"Думаю, что наш региональный парламент, безусловно, будет тем местом, где непосредственно обсуждаются самые острые вопросы и принимаются решения по самым важным ситуациям, вопросам нашей жизни и развития всего края", – сказал губернатор.

Виктор Томенко заверил народных избранников в том, что со стороны исполнительной власти будет продолжена конструктивная работа и правительство региона готово прорабатывать, обсуждать и решать самые сложные вопросы.

Ранее сообщалось, что Александр Романенко вновь возглавил АКЗС. Его кандидатуру поддержал 41 депутат.