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Люди могут пострадать. Жители Барнаула рассказали о разваливающемся доме в центре города

, ИА "Амител"
Куски штукатурки и кирпичи летят прямо на тротуар
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Фото: "Инцидент Барнаул"

Горожане в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали об опасном разваливающемся доме в центре города. Здание расположено по адресу проспект Комсомольский, 95. 

По словам местных жителей, со стены дома постоянно осыпаются куски штукатурки и падают кирпичи. Валится всё это прямо на тротуар, по которому ходят люди. Обломки могут серьёзно травмировать пешеходов.

Судя по опубликованным снимкам, проблемный участок на стене дома локализовался вокруг одной квартиры. Исходя из этого, подписчики сообщества предположили, что виноват в случившемся собственник жилья, который мог сделать что-то, что повлияло на прочность отделки дома.

Ранее барнаульцы пожаловались на огромные ямы во дворе дома по адресу Георгия Исакова, 270. Решить проблему не получается уже довольно долго.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

7.10.2021 16:56
Гость

Дом то старый, отлетает вроде новый ремонт, в виде штукатурки? Кирпичи то столетние на месте

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