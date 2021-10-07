Люди могут пострадать. Жители Барнаула рассказали о разваливающемся доме в центре города

Фото: "Инцидент Барнаул"

Горожане в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали об опасном разваливающемся доме в центре города. Здание расположено по адресу проспект Комсомольский, 95.

По словам местных жителей, со стены дома постоянно осыпаются куски штукатурки и падают кирпичи. Валится всё это прямо на тротуар, по которому ходят люди. Обломки могут серьёзно травмировать пешеходов.

Судя по опубликованным снимкам, проблемный участок на стене дома локализовался вокруг одной квартиры. Исходя из этого, подписчики сообщества предположили, что виноват в случившемся собственник жилья, который мог сделать что-то, что повлияло на прочность отделки дома.

Ранее барнаульцы пожаловались на огромные ямы во дворе дома по адресу Георгия Исакова, 270. Решить проблему не получается уже довольно долго.