Игрок 101. Актёр корейского сериала "Игра в кальмара" учился и работал в России

Фанаты популярного корейского сериала "Игра в кальмара" выяснили, что исполнитель одной из ключевых ролей учился и работал в России. Оказалось, что Хо Сон-тхэ, который исполнил роль бандита, играющего под номером 101, окончил МГУ.

Кореец получил образование в 1976 году, после чего устроился в магазин продавцом телевизоров. Сон-тхэ шутит о том, что он лично обеспечил телевизорами почти все московские гостиницы.

Мужчина рассказал, что впервые подал заявку на кастинг в кино, будучи пьяным. И этот импульсивный поступок изменил его жизнь.

Несмотря на то, что актёр вернулся в Корею, он до сих пор неплохо говорит по-русски и удивляет своим умением гостей корейских телешоу.

Хо Сон-тхэ снимается в кино с 2001 года, пишет "Культуромания".

Отметим, что южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал "тёмной лошадкой". Проект, на который не возлагали больших надежд, получил большую популярность на Netflix.