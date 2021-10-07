Россия обновила рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 27 550 случаев COVID-19 – это рекорд с начала пандемии. Тем самым общее число заболевших за весь период в стране достигло 7 690 110 человек, сообщает оперштаб.

Наибольший прирост наблюдается в Москве (+5404 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+2418) и Московской области (+1454). В Алтайском крае зарегистрировали ещё 278 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 6 799 230 пациентов, в том числе 20 330 – за последние сутки.

Скончались ещё 924 заражённых. Всего в стране зарегистрировали 213 549 летальных случаев.

Ранее в Алтайском крае предложили ограничить работу общепита и вернуть пенсионеров на самоизоляцию. Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава считают, что регион вошёл в очередную волну.