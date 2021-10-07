Россиянка поверила мошенникам, а не полицейскому, который стоял рядом с ней. Видео

В социальных сетях распространяется видео, снятое сотрудником полиции. На запись попал разговор правоохранителя с женщиной, которая собиралась перевести деньги мошенникам.

Работники одного из банков заметили у банкомата женщину, которая совершала подозрительные действия. Оказалось, что в этот момент она разговаривала с мошенниками и собиралась перевести им деньги. Сотрудники банка не смогли переубедить женщину и вызвали полицейского, но он (спойлер) тоже не справился.

Молодой человек пытался убедить пенсионерку в том, что он действительно из полиции, а по телефону с ней разговаривает лжец, но россиянка продолжала настаивать на том, что она дойдёт до банка и переведёт деньги.

Судя по кадрам, полицейский так и не смог защитить женщину от злоумышленников. Пенсионерка не только не соглашалась с молодым человеком, но и пыталась оттолкнуть его от себя.

Как сообщает Mash, уже через несколько дней женщина пришла в полицию и заявила о том, что мошенники украли у неё 880 тысяч рублей.

Отмечается, что видео было снято в Салехарде.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв дал россиянам совет, как защититься от мошенников и что делать, если вы всё-таки перевели деньги.