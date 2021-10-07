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33 миллиарда рублей из бюджета уйдут на организацию выборов президента в 2024 году

, ИА "Амител"
Это в два раза больше, чем затраты на прошлую президентскую кампанию
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Центризбирком потратит на выборы президента в 2024 году 33 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК.

Согласно тексту пояснительной записки к проекту бюджета 2022-2024, расходы Центризбиркома в 2023 году вырастут на 56%, или 13,42 миллиарда рублей. В прошлом году правительство уже резервировало для ЦИК 19,8 млрд рублей. Таким образом, расходы на организацию президентских выборов составят 33 миллиарда рублей.

Общий бюджет ЦИК на 2023 год составляет 37 млрд рублей, четыре из которых потратят на финансирование текущей деятельности организации.

Отмечается, что выборы 2024 года могут стать самыми дорогими в новой истории России. Кампания 2018 года обошлась государству в 14 миллиардов.

Напомним, 4 октября в России произошли сразу две губернаторские отставки. Главы регионов сменились в Тамбовской и Владимирской областях. Перемены не стали сюрпризом для экспертов. Более того, политологи считают, что до конца октября произойдёт ещё пять-семь перестановок среди высших должностных лиц субъектов федерации. Подробнее – в материале amic.ru.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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