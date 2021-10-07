Правительство утвердило стратегические инициативы развития России

Правительство РФ утвердило перечень стратегических инициатив социально-экономического развития страны, заявил на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Инициативы будут реализовываться в форме федеральных проектов. Всего инициатив – 42, они делятся по шести ключевым направлениям. Это социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан", – сказал глава кабмина.

Политик добавил, что для каждой инициативы также прописали "конкретные результаты на двух горизонтах планирования" – до 2024 и до 2030 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти направили на поддержку населения более 3 трлн рублей. Деньги пошли на сохранение рабочих мест и доходов граждан, оказывалась адресная помощь семьям с детьми, регионам и предпринимателям.