Песков ответил на вопрос о традиции "проставляться" в день рождения Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об отсутствии у Владимира Путина традиции "проставляться" в свой день рождения. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о наличии традиции особым образом отмечать день рождения главы государства.

Песков отметил, что глава государства редко освобождает день своего рождения от рабочих мероприятий и обычно проводит вечер с семьёй и близкими людьми.

"А в администрации тем более это рабочий день", – пояснил пресс-секретарь.

Напомним, 7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Ранее Песков отметил, что глава государства в свой день рождения будет работать, но вечером обязательно отметит праздник в кругу семьи.