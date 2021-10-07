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Не неожиданность. В МИД РФ отреагировали на высылку 10 дипломатов из миссии при НАТО

, ИА "Амител"
По словам официального представителя Марии Захаровой, решение удивило своей бесцеремонностью
Фото: mid.ru

Фото: mid.ru

Решение НАТО о прекращении аккредитации восьми дипломатов российской миссии в Брюсселе не стало неожиданным, но удивило своей бесцеремонностью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Данный шаг натовцев удивил, но не стал неожиданным, удивил он своей бесцеремонностью, потому что никаких официальных объяснений причин названо не было", – отметила дипломат.

Отдельно Захарова подчеркнула, что в СМИ началась "клеветническая кампания", которая характеризуется рядом "вбросов и прямой дезинформацией".

"Почему не стало неожиданностью? Да потому что численность нашего постпредства уже радикально сокращалась и в 2015, и в 2018 годах", – продолжила она.

Напомним, что НАТО сократила дипломатическую миссию России в Брюсселе с 20 до 10 человек. Лидеры стран Североатлантического Альянса решили лишить аккредитации восьмерых "незаявленных сотрудников российской разведки", а также упразднить должности ещё двух.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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