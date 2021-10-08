7 октября на первой сессии АКЗС нового созыва депутаты, кроме распределения руководящих постов, успели принять поправки в законодательство. Изменения касаются увеличения оплачиваемых ставок в региональном парламенте. Если в прошлом созыве их было 14 (правда, распределены были не все), то теперь станет 18. Обладатели большинства "денежных портфелей" уже известны. Причем речь идёт о приличных суммах: в месяц более 150 тысяч рублей на руки "чистыми".
Всего в краевом Заксобрании 68 депутатских мест. Оплачиваемые должности по закону – это руководящие посты в парламентских комитетах (председатель или заместитель), а также посты спикера и вице-спикера. По существующему негласному правилу каждой фракции, входящей в АКЗС, положена как минимум одна оплачиваемая ставка. Всего в нынешнем созыве представлено пять фракций: "Единая Россия" (31 депутат), КПРФ (24), "Справедливая Россия – За правду" (5), "Коммунисты России" (4) и ЛДПР (4).
Для понимания: зарплата руководителя комитета в АКЗС складывается из нескольких компонентов: вознаграждения, денежного поощрения и надбавок. Ежемесячная сумма составляет примерно 180 тысяч рублей до вычета налогов. Есть и ещё один приятный бонус: раз в год выплачивается материальная помощь в размере около 200 тысяч рублей.
Но даже те из депутатов, кто не работает в АКЗС за зарплату, вправе по закону получить три оплачиваемых ставки для своих помощников. Суммы здесь фигурируют куда скромнее и примерно соответствуют средней величине зарплаты по Алтайскому краю по версии крайстата. Не секрет и то, что часть народных избранников в прошлом созыве оформляли в качестве помощников своих близких родственников или знакомых.
Вернёмся к оплачиваемым ставкам в новом созыве АКЗС. Итак, за зарплату в ближайшие пять лет будут работать 9 единороссов, 4 коммуниста, 2 эсера, 1 либерал-демократ и 1 комросс, всего 17 человек:
- спикер Александр Романенко (ЕР);
- вице-спикер Юрий Кропотин (КПРФ);
- председатель комитета по правовой политике и МСУ Денис Голобородько (ЕР), вторая его должность – вице-спикера – не оплачивается;
- председатель комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин (ЕР);
- председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов (ЕР);
- председатель комитета по здравоохранению Владимир Лещенко (ЕР);
- председатель комитета по соцзащите и занятости населения Ирина Солнцева (ЕР);
- председатель комитета по спорту, культуре и молодёжной политике Татьяна Ильюченко (ЕР);
- председатель комитета по образованию и науке Александр Молотов (СРЗП);
- председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов (ЛДПР);
- зампред комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Иван Мордовин (ЕР);
- зампред комитета по здравоохранению Александр Лазарев (ЕР);
- зампред комитета по правовой политике и МСУ Андрей Кривов (КПРФ);
- зампред комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Вячеслав Лаптев (КПРФ);
- зампред комитета по социальной защите и занятости населения Вячеслав Початов (КПРФ);
- зампред комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Людмила Суслова (СРЗП);
- зампред комитета по правовой политике и местному самоуправлению Сергей Матасов (КПКР).
Таким образом не распределённой остаётся всего одна платная ставка. Одним из претендентов на неё ранее считалась Ирина Шудра (ЛДПР), накануне получившая пост зампреда комитета по социальной защите и занятости населения. Кстати, в краевой бюджет на 2022 год уже заложены дополнительные расходы, связанные с оплатой труда народных избранников. На 2021 год этого делать не придётся, так как выплаты пойдут за счёт экономии средств за предыдущий период.
Комментарии
Ну а что у нас в крае денег полно, все проблемы решены. Что бы бездельников на зарплате не содержать?
Хоть один из них приносит пользу на 150 000? Это как держать декоративную собачку - стоит дорого, воя много, уход нужен, чтоб не издохла, а реальной пользы нет - чисто эстетическое (не на мой вкус) наслаждение
А ведь все эти должности есть в правительстве, нужно ли их дублировать
Материальная помощь,она завсегда нужна,даже если ты работаешь в АКЗС за 150 тысчонок в месяц.Внесёшь какую поправку или рацпредложение-похвально,получите-с.
8.10.2021 07:13
знакомый
ти глюпий. чтобы должности в правительстве начали что то делать, им должны придумать "что делать" должности в АКЗС.
про законодательную и исполнительную власти слыхал?
Лазарев в Надежде о коррупции не знал
А что так мало то, видимо нынче скромно.
Ничего ещё развернётся наше собрание зак.У них все впереди.
Успей нашлепать поправок ты конце года пару миллиончиков в кармане.
Уважаемые , повернитесь лицом к нам.
Что творится на рынке с продуктами.
Радость поствыборную пора побороть и начать вкалывать.
Народ ждёт.
Лазарев в Надежде о коррупции не знал
ета не я.
я не знал.
Слуга народ тоже вхож в правительственные двери..."Что за жизнь, право! Вы, может быть, думаете, что я только переписываю; нет, начальник отделения со мной на дружеской ноге. Этак ударит по плечу: «Приходи, братец, обедать!» Я только на две минуты захожу в департамент, с тем только, чтобы сказать: «Это вот так, это вот так!»
Всех дармоедов прокормит народ!
Депутат-слуга народа! Почему слуга получает больше хозяина, и есть-ли польза от слуги?!
Депутатов много набрали, а спроса с них нет. С министрами тоже какая то беда. С них тем более спрашивать не удобно. Работать?! Не, не слышали. Сирот -"кинули", многодетных с землей туда же, общественный транспорт -не оформили, получай народ подачку из Москвы. Стройки от администрации Барнаула (всякие музеи и театры) -это отдельный позор. Верьте нет, а я хорошего от их работы для города не помню. Может кто напомнит?
8.10.2021 07:23
- гость
Ты про какую страну сейчас? Не про РФ же, про РФ это смешная шутка
Всех дармоедов прокормит народ!
Зато народу, ветеранам труда аж 25 рублей добавили за сколько-то лет.
Помимо зарплаты каждому избраннику ещё полагается служебный автомобиль, а это не менее Камри или Теана с красивыми номерами с буквами ООО + водители + секретари + помощники и т.д. А ведь каждого тоже придётся садить на зарплату.
8.10.2021 09:28
Петро
Помимо зарплаты каждому избраннику ещё полагается
Вот и удивительно, себе они много чего " полагается" сделали, а народу растущие налоги и коммуналку, даже транспортом нормально не обеспечили.
8.10.2021 08:15
гость
Депутат-слуга народа! Почему слуга получает больше хозяина, и есть-ли польза от слуги?!
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Слуга народа - это в Хохляндии. Там самый главный слуга президентом стал.
А в России никто никогда не позиционировал, что депутат - слуга. В СССР - да, в РФ - нет. Строй другой.
8.10.2021 09:28
Петро
Не надо врать. Депутатам НЕ полагается служебный автомобиль, им не положены ни водители, ни секретари, только максимум до трёх помощников с ограниченным краевым законом о статусе депутата жалованьем. На время его работы депутатом, ему в АКЗС дают рабочее место с оргтехникой. И это всё, больше ничего.
Я тоже плохо отношусь к депутатам, но перегибать и врать тоже не надо.
только максимум до трёх помощников с ограниченным краевым законом о статусе депутата жалованьем
И эти помошники получают едва ли не жалование депутата!
министерство городское , краевое, региональное, федеральное по округу и главное....
вот что это???