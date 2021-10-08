7 октября на первой сессии АКЗС нового созыва депутаты, кроме распределения руководящих постов, успели принять поправки в законодательство. Изменения касаются увеличения оплачиваемых ставок в региональном парламенте. Если в прошлом созыве их было 14 (правда, распределены были не все), то теперь станет 18. Обладатели большинства "денежных портфелей" уже известны. Причем речь идёт о приличных суммах: в месяц более 150 тысяч рублей на руки "чистыми".

Всего в краевом Заксобрании 68 депутатских мест. Оплачиваемые должности по закону – это руководящие посты в парламентских комитетах (председатель или заместитель), а также посты спикера и вице-спикера. По существующему негласному правилу каждой фракции, входящей в АКЗС, положена как минимум одна оплачиваемая ставка. Всего в нынешнем созыве представлено пять фракций: "Единая Россия" (31 депутат), КПРФ (24), "Справедливая Россия – За правду" (5), "Коммунисты России" (4) и ЛДПР (4).

Для понимания: зарплата руководителя комитета в АКЗС складывается из нескольких компонентов: вознаграждения, денежного поощрения и надбавок. Ежемесячная сумма составляет примерно 180 тысяч рублей до вычета налогов. Есть и ещё один приятный бонус: раз в год выплачивается материальная помощь в размере около 200 тысяч рублей.

Но даже те из депутатов, кто не работает в АКЗС за зарплату, вправе по закону получить три оплачиваемых ставки для своих помощников. Суммы здесь фигурируют куда скромнее и примерно соответствуют средней величине зарплаты по Алтайскому краю по версии крайстата. Не секрет и то, что часть народных избранников в прошлом созыве оформляли в качестве помощников своих близких родственников или знакомых.

Вернёмся к оплачиваемым ставкам в новом созыве АКЗС. Итак, за зарплату в ближайшие пять лет будут работать 9 единороссов, 4 коммуниста, 2 эсера, 1 либерал-демократ и 1 комросс, всего 17 человек:

спикер Александр Романенко (ЕР);

вице-спикер Юрий Кропотин (КПРФ);

председатель комитета по правовой политике и МСУ Денис Голобородько (ЕР), вторая его должность – вице-спикера – не оплачивается;

председатель комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин (ЕР);

председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов (ЕР);

председатель комитета по здравоохранению Владимир Лещенко (ЕР);

председатель комитета по соцзащите и занятости населения Ирина Солнцева (ЕР);

председатель комитета по спорту, культуре и молодёжной политике Татьяна Ильюченко (ЕР);

председатель комитета по образованию и науке Александр Молотов (СРЗП);

председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов (ЛДПР);

зампред комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Иван Мордовин (ЕР);

зампред комитета по здравоохранению Александр Лазарев (ЕР);

зампред комитета по правовой политике и МСУ Андрей Кривов (КПРФ);

зампред комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Вячеслав Лаптев (КПРФ);

зампред комитета по социальной защите и занятости населения Вячеслав Початов (КПРФ);

зампред комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Людмила Суслова (СРЗП);

зампред комитета по правовой политике и местному самоуправлению Сергей Матасов (КПКР).

Таким образом не распределённой остаётся всего одна платная ставка. Одним из претендентов на неё ранее считалась Ирина Шудра (ЛДПР), накануне получившая пост зампреда комитета по социальной защите и занятости населения. Кстати, в краевой бюджет на 2022 год уже заложены дополнительные расходы, связанные с оплатой труда народных избранников. На 2021 год этого делать не придётся, так как выплаты пойдут за счёт экономии средств за предыдущий период.