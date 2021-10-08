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Новости

Уролог назвал оптимальный срок для зачатия ребёнка после COVID-19

, ИА "Амител"
По словам Дмитрия Пушкаря, коронавирус несёт негативное влияние на мужскую половую систему
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Для мужчины, который перенёс коронавирус, оптимальнее всего зачать ребёнка спустя три месяца после заболевания. Об этом заявил академик РАН, завкафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова Дмитрий Пушкарь.

"Мы считаем, что три месяца – оптимальный срок, абсолютно. Если получится раньше, то ничего страшного", – цитирует его слова РИА Новости.

Уролог отметил, что коронавирус оказывает негативное влияние на мужское здоровье, однако вопрос пока мало изучен.

"Наши учёные внесли свой вклад большой, доказав, что в первые три-четыре месяца организм меняется, но надеемся, что это потом всё возвращается в норму", – заявил Пушкарь.

При этом эксперт подчеркнул, что вакцина никакого отрицательного влияния не имеет.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.10.2021 08:38
- гость -

браво!
Краткость сестра таланта))
Можно просто написать: ковид-импотенция, спутник-наоборот

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