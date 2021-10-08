Жительница Барнаула пожаловалась, что её ребёнку не хватило вакцины от коклюша и столбняка

Врачи городской поликлиники отказали жительнице Барнаула, когда ты попросила сделать ребёнку комбинированную прививку от коклюша, дифтерии и столбняка. Медики рассказали, что подобной вакцины в больнице нет, сообщает "Толк".

Горожанка жалуется, что в пятой детской поликлинике с весны нет вакцины АКДС, защищающей от этих болезней. По её словам, врачи предлагают либо подождать прививки неизвестное количество времени, либо поставить платно.

"Толк" обратился в несколько поликлиник Барнаула, в том числе в пятую. В регистратуре подтвердили, что вакцины АКДС действительно нет, "как и по всему Алтайскому краю". Так же ответили и в других поликлиниках города. В наличии оказалась только вакцина "Пентаксим", однако она заменить АКДС не может.

В Минздраве Алтайского края заявили, что в регионе действительно наблюдался дефицит АКДС. Причиной был перенос поставок из федерального центра, а регион самостоятельно проводить закупки не может. Также в ведомстве заверили, что сейчас все поликлиники края обеспечены вакцинами: до 1 октября в край уже поступило 8,6 тыс. доз АКДС и 40,3 тыс. "Пентаксима".

Как сообщила главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова, регистратуры больниц могли дезинформировать желающих привиться.

"Я так понимаю, вы звонили в регистратуры. Есть вакцина или нет, может сказать только участковый педиатр. И если вам некая "тётя Люся" из регистратуры сказала, что вакцины нет, это совершенно не значит, что она отсутствует. Мы вообще запретим давать такую информацию по телефону, кто бы ни обратился: мама, папа, бабушка, даже министр", – возмутилась Переладова.