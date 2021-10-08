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Жительница Барнаула пожаловалась, что её ребёнку не хватило вакцины от коклюша и столбняка

, ИА "Амител"
В больнице заявили, что этих препаратов нет по всему краю
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Врачи городской поликлиники отказали жительнице Барнаула, когда ты попросила сделать ребёнку комбинированную прививку от коклюша, дифтерии и столбняка. Медики рассказали, что подобной вакцины в больнице нет, сообщает "Толк"

Горожанка жалуется, что в пятой детской поликлинике с весны нет вакцины АКДС, защищающей от этих болезней. По её словам, врачи предлагают либо подождать прививки неизвестное количество времени, либо поставить платно. 

"Толк" обратился в несколько поликлиник Барнаула, в том числе в пятую. В регистратуре подтвердили, что вакцины АКДС действительно нет, "как и по всему Алтайскому краю". Так же ответили и в других поликлиниках города. В наличии оказалась только вакцина "Пентаксим", однако она заменить АКДС не может.

В Минздраве Алтайского края заявили, что в регионе действительно наблюдался дефицит АКДС. Причиной был перенос поставок из федерального центра, а регион самостоятельно проводить закупки не может. Также в ведомстве заверили, что сейчас все поликлиники края обеспечены вакцинами: до 1 октября в край уже поступило 8,6 тыс. доз АКДС и 40,3 тыс. "Пентаксима". 

Как сообщила главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова, регистратуры больниц могли дезинформировать желающих привиться.

"Я так понимаю, вы звонили в регистратуры. Есть вакцина или нет, может сказать только участковый педиатр. И если вам некая "тётя Люся" из регистратуры сказала, что вакцины нет, это совершенно не значит, что она отсутствует. Мы вообще запретим давать такую информацию по телефону, кто бы ни обратился: мама, папа, бабушка, даже министр", – возмутилась Переладова. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

8.10.2021 09:26
- гость -

Вот как власти "заботятся" о здоровье граждан! А вот шмурдяка полно!

8.10.2021 09:33
Елена

поэтому нужно записаться к педиатру, отстоять очередь и услышать - вакцины нет

8.10.2021 09:33
- гость -

Чуть больше года назад и "взрослой" от столбняка не было. Страховая сказала, что им больше вакцину не дают, а в поликлинике ее тупо не было. Где-то месяц спустя, правда, поставили без проблем.

8.10.2021 09:36
гость

Другого шмурдяка не хватило

8.10.2021 09:37
гость

вакцины от коклюша и столбняка

может потому что больными коклюшом и столбняком больницы не переполнены

8.10.2021 09:48
- гость -

8.10.2021 09:37
гость
От коклюша уже помирать начали, столбняк у детей даже в крае не так давно, помнится, был. Говорить вам о том, что больницы не переполнены именно потому, что основная масса все же привита и от того, и от другого, видимо, бесполезно. Но ничего, это пока. Дифтерия после первой волны отказа от прививок уже была, надо продолжить традицию.

8.10.2021 09:52
- гость -

Вы что,какие коклюш и столбняк,остался только один коронавирус!От других заболеваний не умирают люди.И грипп пропал.

8.10.2021 09:55
Гость

Гостю 09.37: Бесполезно взывать к разуму наших сограждан. Причинно-следственные связи выстроить не дано. Кстати, вспышка полиомиелита тоже была в1994-1995Ю из-за несоблюдения календаря прививок в Чечне.

8.10.2021 10:40
- гость -

Гореть, видимо, в аду всему м-ву здравоохранения за то, что ноги перед позорным надзором раздвинули

8.10.2021 11:46
- гость -

8.10.2021 09:37
гость

может потому что больными коклюшом и столбняком больницы не переполнены
-------------
Не переполнены, потому что большинство привиты от этих болезней. Но это не значит, что этих болезней нет. Ребенок коклюшем переболел, несмотря на две дозы вакцины от коклюша. Ладно хоть переболел средне, без остановок дыхания.

8.10.2021 11:51
- гость -

8.10.2021 09:26
- гость -
Вот как власти "заботятся" о здоровье граждан! А вот шмурдяка полно!
----------------
Правильно говорят "Если Господь хочет наказать человека, то отнимает у него разум". Ведь будь вы разумный человек, не вопили бы "шмурдяк", а давно бы привились. Но вам, видимо, болеть приятнее.

8.10.2021 12:59
гость

Хорошо что от коклюша и столбняка большинство привито, но факт остается, больными коклюшом и столбняком больницы не переполнены. Когда большинство от короны будут привиты больницы и короной не будут переполнены. Но сейчас переполнены короной, это тоже факт

8.10.2021 13:35
- гость -

8.10.2021 12:59
гость

А переболевших считали? А ведь их тоже принуждают прививаться.

8.10.2021 13:49
- гость -

8.10.2021 13:35
- гость -
1. Через полгода.
2. Их ловят, связывают, и делают прививку? Оглядываясь по сторонам - привился только и исключительно тот, кто хотел. Кто-то, кстати, как раз переболев. Ибо еще раз такого же "удовольствия" как-то не хочется.

8.10.2021 14:02
- гость -

"Главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова, регистратуры больниц могли дезинформировать желающих привиться."
Нам сказали, что прививки АКДС нет в прививчном кабинете нашей 10 поликлиники. Они тоже дезинформируют или может только своим ставят, по секрету. Что на это скажет главный эпидемиолог.

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