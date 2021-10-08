Диетолог назвала способ заставить работать кишечник как часы

Диетолог Светлана Фус посоветовала включать овсянку в утренний рацион. Об этом она написала в своём Instagram.
По её словам, содержащаяся в этой каше клетчатка даёт "бодрость" кишечнику и "заставляет его работать как часы". Также это блюдо очень богато на белок и содержит все необходимые витамины и микроэлементы.
Кроме того, овсянка – источник медленных углеводов, отметила специалист.
"Съев утром тарелку каши из цельных зёрен, мы обеспечим стабильный уровень глюкозы в крови и чувство сытости на четыре-пять часов", – написала она.
Ранее Светлана Фус рассказала об опасности телятины для людей с больными суставами. По её словам, людям с такими проблемами лучше всего минимизировать или вовсе отказаться от этого мяса, а вот для детей и пожилых оно будет очень полезно.
Комментарии
и "заставляет его работать как часы".
гадить в одно и тоже время что ли?
Откуда белок в овсянке?
хотя, да есть...
Откуда белок в овсянке?
хотя, да есть...
если что то белое - белок есть)))
а я вот против того чтоб мой кишечник время показывал, не надо чтоб он работал как часы, путь как кишечник работает
Как часы: тикать, спешить, отставать, звонить по утрам, а потом встать и не работать
я лю овсяночку.. на молоке с маслицем... варить только долго(