Пятница, 8 Октябрь, 14:29

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,29
€ 83,61
8°


6312185 +23508
Обь
43см +7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавируса"Столица мира"Выборы-2021
Новости

Диетолог назвала способ заставить работать кишечник как часы

, ИА "Амител"
В этом поможет овсянка
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Диетолог Светлана Фус посоветовала включать овсянку в утренний рацион. Об этом она написала в своём Instagram.

По её словам, содержащаяся в этой каше клетчатка даёт "бодрость" кишечнику и "заставляет его работать как часы". Также это блюдо очень богато на белок и содержит все необходимые витамины и микроэлементы.

Кроме того, овсянка – источник медленных углеводов, отметила специалист.

"Съев утром тарелку каши из цельных зёрен, мы обеспечим стабильный уровень глюкозы в крови и чувство сытости на четыре-пять часов", – написала она.

Ранее Светлана Фус рассказала об опасности телятины для людей с больными суставами. По её словам, людям с такими проблемами лучше всего минимизировать или вовсе отказаться от этого мяса, а вот для детей и пожилых оно будет очень полезно.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

8.10.2021 10:09
- гость -

и "заставляет его работать как часы".

гадить в одно и тоже время что ли?

8.10.2021 10:13
Я

Откуда белок в овсянке?

8.10.2021 10:14
Я

хотя, да есть...

8.10.2021 10:27
- гость -



Откуда белок в овсянке?
хотя, да есть...



если что то белое - белок есть)))

8.10.2021 11:31
- гость -

а я вот против того чтоб мой кишечник время показывал, не надо чтоб он работал как часы, путь как кишечник работает

8.10.2021 11:53
Filin

Как часы: тикать, спешить, отставать, звонить по утрам, а потом встать и не работать

8.10.2021 12:27
- гость -

я лю овсяночку.. на молоке с маслицем... варить только долго(

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
14:28
Около 17 тысяч жителей Алтайского края состоят на учёте у психиатров 0
14:15
От +17 до -1. Какая погода ждёт Алтайский край в эти выходные и пора ли менять резину? 0
14:03
Участвовать может каждый. В Барнауле пройдут любительские соревнования по биатлону 0
13:51
Цветаева или Монеточка? Отличите ли вы строки великой поэтессы от современных песен? 0
13:39
Барнаулец занялся самоудовлетворением, глядя в окно на молодых студенток 6
13:29
Разваливающийся автобус стал предметом споров для жителей Бийска 2
13:20
Суд запретил журналистам снимать процесс по делу экс-министра транспорта Дементьева 0
13:08
Жильё в Барнауле дорожает быстрее, чем в Москве 6
12:56
Посол ЕС предупредил, что репутация России может пострадать из-за роста цен на газ 16
12:46
Власти Барнаула заложили на новогодние украшения почти 4,5 млн рублей 4
12:34
ВТБ отметил спрос на онлайн-услугу погашения ипотеки материнским капиталом 0
12:27
11 раненых. Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом под водой 19
12:16
Житель алтайского села выступит на шоу "Голос" 0
12:03
Деревянный двухэтажный дом загорелся в Барнауле 2
11:55
"Назовите свой лицевой счёт": эксперты раскрыли слова, выдающие телефонных мошенников 4
11:43
"Пять огнетушителей отстрелял": барнаульскую улицу перекрыли из-за горящего автомобиля 25
11:32
СМИ: Россия может свернуть миссию НАТО в ответ на действия США 2
11:29
Рост цен и мясо из-под полы. Чем Алтайскому краю грозит запрет на убой скота на подворьях 21
11:15
Президент Владимир Путин в свободное время ездит в Алтайский край, чтобы принять ванну 28
11:03
Повернуть время вспять. Барнаульская компания создала "таблетки молодости" 0
10:49
Алтайская чемпионка Европы по бодибилдингу получила статус элитного атлета 2
10:34
Бийчанин попросил у мужчины позвонить и не вернулся 0
10:22
Что происходит с Луной и почему учёные предрекают конец света? 11
10:11
Ура! Amic.ru называет победителей конкурса "Мой любимый учитель" 1
10:03
У главного корпуса АлтГТУ установили новый символ университета  0
09:53
Кто в Алтайском крае может получить компенсацию до 100 тыс. рублей за подключение к газу? 0
09:37
Диетолог назвала способ заставить работать кишечник как часы 7
09:22
Жительница Барнаула пожаловалась, что её ребёнку не хватило вакцины от коклюша и столбняка 15
09:08
Баскетболисты БК "Барнаул" выиграли свой первый матч Суперлиги-1 0
08:51
Табак и бензин сильнее всего подорожают к концу года 14
08:35
Энергопоставщик планирует обанкротить бийский водоканал из-за задолженности по счетам 2
08:21
Уролог назвал оптимальный срок для зачатия ребёнка после COVID-19 1
08:03
Барнаульские автомобилисты жалуются на очереди в ГИБДД из-за нехватки сотрудников 20
07:49
Мясников назвал главную ошибку при выборе картофеля 8
07:33
Что ждёт экономику Алтая через три года и станем ли мы от этого богаче? 21
07:22
Суд арестовал уроженку Алтайского края Марину Ракову по делу о хищении 50 млн рублей 21
07:04
Болеют больше, а статистика падает. Ситуация с туберкулёзом в Рубцовске беспокоит депутата 1
06:50
"КовиВак", "ЭпиВак" и два "Спутника". Какую вакцину от ковида выбрать и чем они отличаются 34
06:32
Когда и на сколько в России вырастут детские и материнские пособия? 0
06:21
Не обеднеем. Алтайские депутаты на 30% увеличили число оплачиваемых ставок в Заксобрании 19
06:03
До +5 градусов и дожди с мокрым снегом. О погоде в Алтайском крае 8 октября 0
05:40
Покровская родительская суббота: кого поминают в этот день и что под запретом в праздник? 0
05:05
Чем прославился на Руси Сергий Радонежский и что нельзя делать в день его преставления 2
00:22
Такой день. Грядущие меры по ковиду в Алтайском крае и пенсионер, растливший трёх школьниц 0
23:50
Пел "Битлз", защищал слабых. Школьный друг Путина рассказал о детстве президента 11
23:31
Не неожиданность. В МИД РФ отреагировали на высылку 10 дипломатов из миссии при НАТО 0
22:59
Спикер Госдумы Володин взял на контроль ситуацию с пытками заключённых под Саратовом 1
22:43
Серьёзное ДТП с "Газелью" произошло в Барнауле. Видео 0
22:24
Избитого приезжими в метро москвича наградят медалью "Доблесть и отвага" 12
21:57
Эксперты спрогнозировали увеличение цен на сигареты к концу 2021 года 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.