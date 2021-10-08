Диетолог назвала способ заставить работать кишечник как часы

Диетолог Светлана Фус посоветовала включать овсянку в утренний рацион. Об этом она написала в своём Instagram.

По её словам, содержащаяся в этой каше клетчатка даёт "бодрость" кишечнику и "заставляет его работать как часы". Также это блюдо очень богато на белок и содержит все необходимые витамины и микроэлементы.

Кроме того, овсянка – источник медленных углеводов, отметила специалист.

"Съев утром тарелку каши из цельных зёрен, мы обеспечим стабильный уровень глюкозы в крови и чувство сытости на четыре-пять часов", – написала она.

Ранее Светлана Фус рассказала об опасности телятины для людей с больными суставами. По её словам, людям с такими проблемами лучше всего минимизировать или вовсе отказаться от этого мяса, а вот для детей и пожилых оно будет очень полезно.