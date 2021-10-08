Бийчанин попросил у мужчины позвонить и не вернулся

В Бийске полицейские задержали подозреваемого в краже смартфона, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

За помощью к правоохранителям обратился 27-летний горожанин. Он рассказал, что в магазине к нему подошёл неизвестный с просьбой дать позвонить, так как со своего телефона он это сделать не может. Мужчина решил помочь незнакомцу и одолжил девайс.

"Злоумышленник начал набирать номер, вышел на улицу и больше не вернулся", – рассказали в ведомстве.

Полицейские установили личность подозреваемого – им оказался 30-летний бийчанин. Он сознался в содеянном, устройство у него изъяли.

Против мужчины завели уголовное дело по статье "Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину", а также избрали в отношении него меру пресечения в виде обязательства по явке.

Ранее бийский таксист стал жертвой мошенника. Под видом приболевшего клиента он попросил водителя по телефону купить лекарства и оплатить счёт за интернет, а потом не вышел на связь.