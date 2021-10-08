Участвовать может каждый. В Барнауле пройдут любительские соревнования по биатлону

Популярность биатлона в России с каждым годом растёт. Неудивительно, ведь это зрелищный и динамичный вид спорта. Если вы тоже задумывались о том, чтобы попробовать себя в роли биатлониста, можете поучаствовать в любительских соревнованиях "Кубок Барнаульского пивоваренного завода". Их организуют БПЗ и Барнаульская федерация биатлона.

Принять участие может любой желающий от 18 лет. Для потенциальных биатлонистов организуют тренировочные, теоретические и практические занятия по стрелковой подготовке, а также проведут инструктаж по технике безопасности при обращении с пневматическим оружием. После подготовительного этапа будет назначена дата соревнований, которые пройдут в одном из спортивных манежей Барнаула.

Современные винтовки "Пионер 345К", а также другое стрелковое оборудование предоставят организаторы соревнований.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 8-962-811-3317 и 8-909-910-3976.