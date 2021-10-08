Районные власти Барнаула уже готовятся к встрече Нового года. На эти цели в данный момент заложили около 4,5 миллиона рублей, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на портал госзакупок.
Начальная цена контракта на проведение работ в Железнодорожном районе составляет 922 тысячи рублей. На эти деньги власти планируют украсить улицы гирляндами, а также малыми архитектурными формами. Завершить работы необходимо до 1 декабря.
Большая часть из общей суммы уйдёт на украшения в Центральном районе. Ранее сообщалось, что мэрия Барнаула разместила тендер на устройство, содержание, а также демонтаж снежного городка на пешеходной части улицы Мало-Тобольской. В этом году на обустройство Арбата потратят до 2,649 млн рублей.
Комментарии
на 500 украсят, 4 украдут
Власти Барнаула заложили на новогодние украшения почти 4,5 млн рублей
что заложили? куда? или положили?
8.10.2021 12:52
А в суде за свои слова готов отвечать?
Будет красиво! снега будет много!
А как на сектор здравоохранения и социальные нужды-так сразу нищий край. Лицемеры.