Власти Барнаула заложили на новогодние украшения почти 4,5 млн рублей

Районные власти Барнаула уже готовятся к встрече Нового года. На эти цели в данный момент заложили около 4,5 миллиона рублей, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на портал госзакупок.

Начальная цена контракта на проведение работ в Железнодорожном районе составляет 922 тысячи рублей. На эти деньги власти планируют украсить улицы гирляндами, а также малыми архитектурными формами. Завершить работы необходимо до 1 декабря.

Большая часть из общей суммы уйдёт на украшения в Центральном районе. Ранее сообщалось, что мэрия Барнаула разместила тендер на устройство, содержание, а также демонтаж снежного городка на пешеходной части улицы Мало-Тобольской. В этом году на обустройство Арбата потратят до 2,649 млн рублей.