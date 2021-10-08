Накануне, 7 октября, депутаты Алтайского Заксобрания VIII созыва приступили к исполнению полномочий. Свои первые решения в новом статусе они приняли на организационной сессии АКЗС. Пресс-служба краевого парламента составила обобщённый портрет народных избранников.

Годится в дедушки

Средний возраст депутатов АКЗС нового созыва составляет 47 лет. Предыдущий состав был немного моложе – 45 лет. Самой возрастной на этот раз стала фракция КПРФ – 49 лет, немного помладше оказались депутатские объединения "Единая Россия" и ЛДПР – 47 лет, а также "Справедливая Россия – За правду" – 43 года. Самая юная фракция – "Коммунисты России": средний возраст четвёрки депутатов-комроссов всего лишь 32 года.

Самому молодому депутату АКЗС – коммунисту Александру Волобуеву 21 год. Всего же в парламенте насчитывается 16 человек, чей возраст менее 35 лет. То есть по формальному признаку их можно отнести к молодёжи.

Самому возрастному депутату АКЗС – единороссу Александру Лазареву исполнилось 74 года. Именно Лазарев накануне вёл первую сессию Заксобрания.

Женская экспансия

В восьмой созыв АКЗС прошло максимальное за всю историю краевого парламента число женщин. Так, четверть всех депутатов – 17 из 68 человек – представительницы прекрасного пола. Для сравнения: в первом созыве АКЗС, избранном в 1994 году, было всего две женщины. А в предыдущем, седьмом созыве, их было 10.

Самые "женские" фракции в этом созыве – "Справедливая Россия – За правду", в которой представительниц прекрасного пола большинство, и ЛДПР, где женщин половина. Самая "мужская" – "Единая Россия". В состав фракции вошли 27 депутатов-мужчин и 4 парламентария-женщины.

Тотальное обновление

Только 27 из 68 депутатов АКЗС были переизбраны из состава прошлого, седьмого созыва. В наибольшей степени сохранили свой состав фракция "Справедливая Россия" (4 из 5 человек) и "Единая Россия" (20 из 31). Больше всего обновилась фракция КПРФ: из 24 депутатов только двое работали в седьмом созыве. Фракция "Коммунисты России" впервые оказалась в краевом парламенте, а потому полностью состоит из новых депутатов.

Опыта не занимать

Большинство парламентариев восьмого созыва ранее избирались депутатами разных уровней власти. Четверо из них избирались депутатами АКЗС в 4-м, 5-м и 6-м созывах (Виктор Зобнев, Владимир Белкин, Михаил Зайцев, Владимир Лещенко). В этом созыве в краевой парламент избралось десять депутатов представительных органов местного самоуправления городов и районов края. Таким образом, почти две трети избранников – 41 человек – имеют опыт депутатской работы.

Кандидаты и доктора

Высшее образование имеют 86% депутатов нынешнего созыва АКЗС. По предварительной информации, у 11 человек есть учёная степень. Александр Лазарев, Владимир Пелеганчук и Елена Хрусталёва – доктора медицинских наук. Антон Васильев – доктор юридических наук, Александр Молотов и Ксения Белоусова – кандидаты юрнаук. Кандидаты экономических наук – Максим Кочев и Людмила Цивилёва. Ирина Солнцева и Владимир Лещенко – кандидаты медицинских наук, а Григорий Бахтин – технических.