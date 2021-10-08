ООО "Энергия Маркет" раскрыла информацию за сентябрь 2021 года

ООО "Энергия Маркет" во исполнение постановления правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" раскрывает информацию по п. 45 п.п. "г".

П. 45 п.п. "г": информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за сентябрь 2021 года.