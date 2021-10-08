Учёные нашли способ обнаружить рак по выдоху пациента

Международная группа учёных под руководством россиянина нашла способ диагностировать рак простаты при помощи анализа выдоха пациента, пишут "Известия". Разработчики утверждают, что точность такого исследования достигает 95%.

Для определения состава выдоха учёные использовали метод спектроскопии, который позволяет увидеть уникальные "отпечатки" отдельных видов биомолекул. Специалисты обнаружили восемь диапазонов на спектре, которые отличаются у здоровых и больных людей. Метод основан на том, что каждая биомолекула, которую выдыхают люди, имеет свой уникальный спектр в диапазоне длин волн от 2,5 до 20 мкм.

Каждый диапазон был идентифицирован как вид молекулы-метаболита. Эксперименты показали, что у больного не появляется каких-то дополнительных молекул в выдохе, но у него регистрируется выраженный дисбаланс метаболитов: одних становится больше, других – меньше, что и можно заметить при помощи спектроскопии.

Результаты работы учёных в будущем могут быть использованы не только для диагностики рака, но и для медикаментозного лечения, направленного на предупреждение развития онкозаболеваний.

Ранее сообщалось, что китайские учёные предупредили о возможном появлении в будущем вируса X, характеристики которого пока неизвестны.