Барьер поколений. Глава РАН призвал "омолодить" преподавательский состав в школах

Глава Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что преподавать детям в школах должны студенты и молодые учёные, которые близки по возрасту и понятны молодому поколению. Такое мнение академик высказал в ходе Всероссийского форума "Учитель и наука: практики, компетенции, достижения", сообщает ТАСС.

"Школьники, конечно, лучше понимают тех, кто не так отличается от них по возрасту. Может быть, должны быть какие-то цепочки передачи знаний, когда к школьникам должны прийти студенты вузов либо молодые учёные, которые только недавно вышли из этой среды и которые более им понятны", – сказал Сергеев.

Глава РАН отметил, что сейчас существует проблема престижа профессии учителя, поскольку школьники зачастую лучше разбираются в новых технологиях и устройствах. В результате возникает барьер между учеником и преподавателем. Если же в школах будут работать более молодые по возрасту педагоги, то они смогут стать для школьников примером.

Сергеев предположил, что в России необходима многоступенчатая система подготовки кадров, при которой старшее поколение учёных передают знания более молодым учёным, а те – аспирантам. Аспиранты, в свою очередь, будут готовить студентов, которые уже займутся обучением школьников.