Жителю Бийска удалось в течение 10 лет избегать наказания за изнасилование

Следственный комитет Бийска закончил расследование дела об изнасиловании 22-летней девушки, которое произошло в сентябре 2011 года. 44-летний бийчанин в течение почти десяти лет скрывался от правосудия, однако подтвердить его причастность следователям удалось благодаря семейной ссоре.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, 10 лет назад неизвестный, угрожая убийством, изнасиловал девушку. Из-за того что преступление было совершено "в условиях неочевидности", длительное время злоумышленнику удавалось скрываться от следствия. Однако следствие по делу продолжалось.

В августе 2021 года в городской отдел полиции доставили мужчину, который устроил семейный скандал. По взятым у него образцам и проведённым после экспертизам правоохранителям удалось установить его причастность к изнасилованию.

Бийчанин от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Уголовное дело с утвержденным зампрокурора города обвинительным заключением передано в суд.