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Врач назвал лучшее средство, которое защитит от осенних болезней

, ИА "Амител"
Оно пригодится даже при плюсовых температурах
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Осенью нужно внимательно следить за дневными колебаниями температуры и постоянно носить шапку. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. 

Шапку рекомендуется носить при минусовой температуре, однако она поможет даже при температуре выше нуля, если на улице дождь или ветер. По словам врача, осенью температура часто меняется, и нужно учитывать это при выборе гардероба. В это время года дневная температура заметно отличается от вечерней, поэтому стоит надевать дополнительные слои одежды, которые можно было бы легко снять.

Специалист предупредил, что переохлаждение головы может привести к болезненной невралгии лицевого и тройничного нервов, ушным воспалениям и другим заболеваниям. Также Тяжельников советует не давать рукам мёрзнуть и носить перчатки, а также надевать шарфы и палантины уже с ранней осени. 

Ранее сообщалось, что врач Мясников назвал главную ошибку при выборе картофеля. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

9.10.2021 10:14
- гость -

Вот это правильно! Это про шапку..

9.10.2021 11:02
- гость -

сало самогон девки баня...

9.10.2021 11:18
- гость -

Некоторые гарцуют без головного убора,особенно молодёжь.А потом это скажется...

9.10.2021 12:22
- гость -

Уже сказалось.

9.10.2021 12:37
Павсекакий

А подштанники когда нвдевать?
Без главного специалиста не разобраться...

9.10.2021 12:40
Павсекакий

вместо медицинской помощи теперь советы "носить шапку"...
Хорошо.

9.10.2021 17:52
- гость -

От хандры осенней и от непогод вас спасет, конечно, секс, коньяк и кот

9.10.2021 17:53
- гость -

Мама, я в шапке. И поел

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