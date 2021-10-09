Врач назвал лучшее средство, которое защитит от осенних болезней

Осенью нужно внимательно следить за дневными колебаниями температуры и постоянно носить шапку. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Шапку рекомендуется носить при минусовой температуре, однако она поможет даже при температуре выше нуля, если на улице дождь или ветер. По словам врача, осенью температура часто меняется, и нужно учитывать это при выборе гардероба. В это время года дневная температура заметно отличается от вечерней, поэтому стоит надевать дополнительные слои одежды, которые можно было бы легко снять.

Специалист предупредил, что переохлаждение головы может привести к болезненной невралгии лицевого и тройничного нервов, ушным воспалениям и другим заболеваниям. Также Тяжельников советует не давать рукам мёрзнуть и носить перчатки, а также надевать шарфы и палантины уже с ранней осени.

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