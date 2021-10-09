Минздрав рассказал о новом порядке начисления зарплаты врачам

Минтруд и Минздрав утвердили основные параметры реформы оплаты труда врачей и медперсонала, сообщает "Коммерсантъ". Зарплата будет состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат.

По оценке авторов проекта, после реформы у врачей увеличится как доля оклада в заработке, так и сам размер заработка. По предварительным расчётам, минимальный прирост средних зарплат составит 2%, а максимальный – 78%. Наиболее крупный рост министерства ожидают в тех регионах, где зарплаты медицинского персонала занижены.

Информированный источник "Ъ" отметил, что авторы заложили в реформе защитный механизм, который защитит медперсонал от уменьшения зарплат. Пилотный этап стартует с 2022 года в семи регионах с 440 медучреждениями и более чем 170 тысячами человек медперсонала.

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