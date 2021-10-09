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Троих алтайских солдат, погибших во время ВОВ, захоронят на малой родине

, ИА "Амител"
Солдаты были найдены в разных точках России
Фото: Barnaul 22

Фото: Barnaul 22

В Алтайском крае захоронят трёх солдат, погибших во времена Великой Отечественной войны. Их останки обнаружили весной 2021 года, сообщает Barnaul 22.

Солдаты были найдены в разных точках России. Василия Ивановича Ермакова из Троицкого района обнаружили в Волгоградской области, он погиб 19 сентября 1942 года. Егор Назарович Тугунов из Третьяковского района пропал без вести в 1942 году, останки были найдены в Новгородской области. Николая Филипповича Овсянникова из Змеиногорского района нашли на горе Ганкашваара в Республике Карелия. С декабря 1943 года он считался пропавшим без вести.

8 октября в Барнауле родные солдат получили их прах. Вместе с ним родственники вернули и некоторые личные вещи: медальон, зубную щётку и медную 20-копеечную монетку 1932 года. С ней было связано поверье: перед уходом на фронт солдаты брали такие монетки в долг, чтобы вернуться с войны и отдать обратно. Деньги находят рядом со многими солдатами, погибшими на фронте.

"Конечно, не в таком виде его хотели бы встретить на родине, но мы рады, что можем похоронить его на родной земле, в Алтайском крае", – говорит внучка рядового Овсянникова. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

9.10.2021 12:14
гость

а теперь любители коммунизма скажите-много ли в ваше правления было таких похорон, а то вы все обвиняете Путина

9.10.2021 12:17
- гость -

Кому это надо - ворошить старые кости практически столетней давности.
Лучше бы деньги, которые чиновники на это потратят, откатив процентов 50 себе в воровской карман, потратили на лечение смертельно больных детей, на которых у нас массово собирают по телевизору, что для цивилизованных стран является абсолютно позорным действием.
В той же когда-то побеждённой нами Германии деньги на лечение детей есть всегда.
И не только на детей. Сколько наших бывших земляков, только уехав у Грманию, смогли решить свои проблемы со здоровьем. Сам знаю бабушку, которая здесь хоронила всех своих родственников, умиравших от рака, а там уже более пяти лет назад в знаменитой клинике Шарите абсолютно бесплатно прошла три операции по удалению раковой опухоли и до сих пор жива-здорова.

9.10.2021 13:31
- гость -

Гость 12.17
Лучше бы деньги, которые чиновники на это потратят, откатив процентов 50 себе в воровской карман

Чиновники тут при чем? Им - плевать! Поиском солдат Великой Отечественной занимаются добровольцы, по зову сердца и за собственные средства. И это очень тяжелая работа - и морально, и физически. А тебе, чучело, нет чтоб спасибо сказать людям - торопишься словить хайп на воровитых чиновниках и больных детишках. Подло это! Или ты из тех тварей, которые ненавидят нашу Победу и хотят всеми силами вытравить из народа память о подвиге наших дедов? Ну так фигу тебе, гаденыш! Не выйдет!

9.10.2021 13:45
- гость -

они служили и погибли за свою Родину , Союз Советский Социалистических Республик... вечная память...

9.10.2021 15:08
- гость -

Отечественной занимаются добровольцы, по зову сердца и за собственные средства.
-------
Этим занимаются профессионально и исключительно за счёт бюджета.
У них ещё целый левый бизнес на оружии и прочих находках.
Просто так "добровольцам" ходить с металлоискателями запрещено и за это, если поймают, нехилый штраф, а если найдут оружие, то статья УК.

9.10.2021 15:46
- гость -

гость 15.18 писал:
У них ещё целый левый бизнес на оружии и прочих находках.

Ну ты и ушлепок! Все приплел: и чиновников, и больных детишек, и черных копателей! Лишь бы опорочить людей, которые заняты благородным делом, лишь бы плюнуть в лицо солдатам, голову сложившим за Родину! Предатель! Сколько тебе платят за твои поганые посты?

9.10.2021 15:54
- гость -

Ну ты и ушлепок!
-------
Я живу там, где обе мировые войны были.
И сейчас на местную барахолку пойду, где твои хвалёные "добровльцы" немецкими ореденами и касками открыто торгуют, а из под полы оружием и патронами.

9.10.2021 17:35
Колхозник

Кому это надо - ворошить старые кости практически столетней давности.
Лучше бы деньги, которые чиновники на это потратят, откатив процентов 50 себе в воровской карман, потратили на лечение смертельно больных детей, на которых у нас массово собирают по телевизору, что для цивилизованных стран является абсолютно позорным действием.
В той же когда-то побеждённой нами Германии деньги на лечение детей есть всегда.
И не только на детей. Сколько наших бывших земляков, только уехав у Грманию, смогли решить свои проблемы со здоровьем. Сам знаю бабушку, которая здесь хоронила всех своих родственников, умиравших от рака, а там уже более пяти лет назад в знаменитой клинике Шарите абсолютно бесплатно прошла три операции по удалению раковой опухоли и до сих пор жива-здорова.,......................................... Плохое воспитание прикрыть благими речами,невозможно. Воспитание либо есть...либо нет.чтото по середине это начало разложения. Поклон и уважение солдатам.

9.10.2021 17:57
- гость -

Плохое воспитание прикрыть благими речами,невозможно. Воспитание либо есть...либо нет.чтото по середине это начало разложения. Поклон и уважение солдатам.
-----
У "высокоидейных добровольцев", коими являются бывшие дородные вояки, заплывшие от жира и постоянных "патриотических" опохмелок, имеющие военную пенсию тысяч в 50 - 60 и своим "добровольчеством" нехило так зарабатывающие на вторую гражданскую пенсию на базе, где их грузовики, экскаваторы и прочая техника находятся по словам местных целые завалы мешков с костями. Если каким "колхозникам" надо, и платить готовы, они тут же отсыпят и нужные бумаги на любую фамилию состряпают.
Бизнес на костях, ничего более!

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