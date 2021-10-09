Троих алтайских солдат, погибших во время ВОВ, захоронят на малой родине

В Алтайском крае захоронят трёх солдат, погибших во времена Великой Отечественной войны. Их останки обнаружили весной 2021 года, сообщает Barnaul 22.

Солдаты были найдены в разных точках России. Василия Ивановича Ермакова из Троицкого района обнаружили в Волгоградской области, он погиб 19 сентября 1942 года. Егор Назарович Тугунов из Третьяковского района пропал без вести в 1942 году, останки были найдены в Новгородской области. Николая Филипповича Овсянникова из Змеиногорского района нашли на горе Ганкашваара в Республике Карелия. С декабря 1943 года он считался пропавшим без вести.

8 октября в Барнауле родные солдат получили их прах. Вместе с ним родственники вернули и некоторые личные вещи: медальон, зубную щётку и медную 20-копеечную монетку 1932 года. С ней было связано поверье: перед уходом на фронт солдаты брали такие монетки в долг, чтобы вернуться с войны и отдать обратно. Деньги находят рядом со многими солдатами, погибшими на фронте.

"Конечно, не в таком виде его хотели бы встретить на родине, но мы рады, что можем похоронить его на родной земле, в Алтайском крае", – говорит внучка рядового Овсянникова.