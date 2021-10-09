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Новости

Американский дипломат из чёрного списка приедет в Москву на переговоры

, ИА "Амител"
В 2019 году заместителю госсекретаря США отказали в визе
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

МИД России подтвердил, что 11-13 октября заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибудет в Москву для переговоров, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своём Telegram-канале. Ранее Нуланд было отказано в российской визе из-за антиамериканских санкций.

Замгоссекретаря в Москве встретится с ведущими российскими политиками, с которыми обсудит региональные и глобальные вопросы. После российской столицы Нуланд посетит Бейрут и Лондон.

В мае 2019 года Нуланд было отказано в российской визе. В МИД России заявили, что дипломат внесена в чёрный список, составленный Москвой в ответ на американские санкции.

В конце сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что вопрос о выдаче въездной визы в Россию Нуланд на тот момент прорабатывался. 25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД РФ и Госдеп США готовят целый ряд контактов по поводу возможного визита Нуланд.

Ранее сообщалось, что сенаторы США просят выслать из страны 300 российских дипломатов, поскольку Москва не даёт расширить представительство США в России.

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

9.10.2021 15:53
гость

заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд

О, печенья везет

9.10.2021 15:53
гость

Неужели прогнули Кремль?

9.10.2021 15:54
гость

Или наоборот что-то замышляют?

9.10.2021 16:03
ПЕТР

Всё так у нас в последнее время - мы внесем в список (закон, Констит-ю) мы и вынесем.

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