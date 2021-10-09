Жительница Барнаула пожаловалась на почту, которая "пинает" её посылку из города в город

Жительница Алтайского края пожаловалась на "Почту России", которая "пинает" её посылку между Барнаулом и Новосибирском. Об этом она рассказала в сообществе Barnaul 22.

Женщина сделала заказ, который по плану должен был прийти 3 сентября. Но затем посылка попала в сортировочный центр в Барнауле, где просто так пролежала до двух недель. Потом её начали отправлять в Новосибирск, откуда пересылали обратно в Барнаул. И так несколько раз.

"Я звонила на телефон горячей линии "Почты России", там говорят, что посылка не отслеживается, пишите претензию на розыск. Хотя по номеру трека всё отслеживается! А оператор повторяет как робот, чтобы я написала претензию", – жалуется женщина.

В "Почте России" пообещали, что рассмотрят её обращение в течение 30 дней. Служба поддержки также не дала внятных объяснений ситуации. Женщина до сих пор не получила посылку, которая стоит несколько тысяч рублей.