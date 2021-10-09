Жительница Барнаула пожаловалась на почту, которая "пинает" её посылку из города в город

Жительница Алтайского края пожаловалась на "Почту России", которая "пинает" её посылку между Барнаулом и Новосибирском. Об этом она рассказала в сообществе Barnaul 22.
Женщина сделала заказ, который по плану должен был прийти 3 сентября. Но затем посылка попала в сортировочный центр в Барнауле, где просто так пролежала до двух недель. Потом её начали отправлять в Новосибирск, откуда пересылали обратно в Барнаул. И так несколько раз.
"Я звонила на телефон горячей линии "Почты России", там говорят, что посылка не отслеживается, пишите претензию на розыск. Хотя по номеру трека всё отслеживается! А оператор повторяет как робот, чтобы я написала претензию", – жалуется женщина.
В "Почте России" пообещали, что рассмотрят её обращение в течение 30 дней. Служба поддержки также не дала внятных объяснений ситуации. Женщина до сих пор не получила посылку, которая стоит несколько тысяч рублей.
Комментарии
Вообще-то такая жительница не одна, это массовое явление. Похоже, что между Барнаулом и Новосибирском болтается уже не одна тысяча посылок, почитайте отзывы и комментарии интернете.
Амик, вы бы попросили у почты прояснить что происходит. Почта даёт стандартные отписки, вчера признали наличие проблемы, но опять же никаких подробностей.
Призываю всех жаловаться на почту в роскомнадзор https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/ , пусть поработают, а не только занимаются блокировками.
Аналогично, шеф. Следите за руками:
Прибыло в сортировочный центр 08 октября 2021, 19:29 630300, Обь
Прибыло в сортировочный центр 08 октября 2021, 12:22 656960, Барнаул
Покинуло сортировочный центр 08 октября 2021, 01:56 630300, Обь
Прибыло в сортировочный центр 07 октября 2021, 19:25 630300, Обь
Покинуло сортировочный центр 07 октября 2021, 13:08 656960, Барнаул
Прибыло в сортировочный центр 02 октября 2021, 07:07 656960, Барнаул
Покинуло сортировочный центр 01 октября 2021, 23:20 630300, Обь
Прибыло в сортировочный центр 30 сентября 2021, 03:14 630300, Обь
Это еще что - моя посылка весной благополучно добралась от Петербурга до Барнаула, потом развернулась, сходила обратно через Новосибирск и Москву в Петербург, потом повернула назад, пошла снова через Москву-Новосибирск в Барнаул. Посылку я получила, спасибо, в целости-сохранности, а на вопрос к Почте России было отвечено - это современная логистика. Воистину неисповедимы пути твои, Почта России)))...
даже посылки путешествуют - а я нет(
Ага такая-же фигня две посылки точно так-же путешествуют между Барнаулом и Новосибирском
9.10.2021 17:30
- гость -
даже посылки путешествуют - а я нет(
Отправь себя в ящике почтой россии, попутешествуешь по всей россии. В конце либо потеряют, либо украдут.
К сожалению у меня сейчас тоже 2 посылки болтаются между Новосибом и Барнаулом.
Ничего страшного у меня самого 2 посылки с 23 сентября путешествуют между Барнаулом и Новосибирском. Сегодня в третий раз из Барнаула уехали в Новосибирск.
Аналогично! Прибыло из Новосиба в сортировочный 656066 Барнаул 6,10
А вчера уехала опять в Новосиб. Звоню на горячую линию - это чтобы она не потерялась сделано! Пипец какой то ! ̶П̶о̶р̶ч̶а̶ ̶Р̶о̶с̶с̶и̶и̶ Почта России - вселенское зло!!!
Аналогично ! катается моя посылка из Новосиба в Барнаул. Затем обратно в Новосиб поехала ( Бардачина какая то на Почте России...
Жду важную посылку. Вошла в страну 31 августа. И тишина.
Еще пара посылок должна была придти через DPD до дома. Но доходит до центрального клада на Попова и "приезжайте за ней". Насилу добился чтобы привезли как было положено, +5-7 дней и привозили, при этом грозя платным хранением. То еще зло.