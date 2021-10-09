Санкции Запада угрожают работе российского сегмента МКС

Оператор российского сегмента МКС "Энергия" рассказал, что американские санкции затруднили поддержку космической станции. Трудности связаны с поставкой комплектующих, сообщает РИА Новости.
Представители оператора подчеркнули, что проблему вызвали санкции против Москвы на поставку комплектующих для космической техники и производство некоторых компонентов на Украине. В обычных условиях необходимо заменять комплектующие до того, как они откажут, но за время полёта российского сегмента МКС многих из них перестали быть доступны из-за санкций.
Сотрудники корпорации "Энергия" подчеркнули, что всё это привело к дефициту запчастей, усложнило процессы ремонта оборудования в космосе и повысило стоимость и продолжительность работ по изготовлению деталей. По словам экспертов, состояние российского сегмента МКС позволяет использовать его до 2024 года. Затем полёт может стать нецелесообразным из-за невозможности восстановления его работоспособности.
Комментарии
Получается, что без иностранных запчастей россиюшка в космос летать не может?
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А в принципе, какая польза для России, что в МКС есть российский модуль? И вообще, какую пользу принесла МКС за время её существования?
Оценить пользу придется в денежном эквиваленте: сколько потрачено и сколько получили прибыли? Сейчас один килограмм доставленного груза на МКС обходится в 20 тысяч долларов. Цена на доставку 1 кг обратно со станции на Землю обходится в 40 тыс долларов. А сколько спустили с МКС знаний, открытий, килограммов полезного груза? Практически НИЧЕГО.
Это миф, что присутствие человека в космосе полезно человечеству. На самом деле, это бесполезно! Космонавтика без человека: ГЛОНАСС, GPS, космическая связь, телевидение, спутники погоды, спутники шпионы, полеты к другим планетам и т.д., да, это все полезно. Завязывать надо с полетами людей в космос, не для них эта среда, причем ничего полезного для человечества все равно это ничего не дает.