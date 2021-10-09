Санкции Запада угрожают работе российского сегмента МКС

Оператор российского сегмента МКС "Энергия" рассказал, что американские санкции затруднили поддержку космической станции. Трудности связаны с поставкой комплектующих, сообщает РИА Новости.

Представители оператора подчеркнули, что проблему вызвали санкции против Москвы на поставку комплектующих для космической техники и производство некоторых компонентов на Украине. В обычных условиях необходимо заменять комплектующие до того, как они откажут, но за время полёта российского сегмента МКС многих из них перестали быть доступны из-за санкций.

Сотрудники корпорации "Энергия" подчеркнули, что всё это привело к дефициту запчастей, усложнило процессы ремонта оборудования в космосе и повысило стоимость и продолжительность работ по изготовлению деталей. По словам экспертов, состояние российского сегмента МКС позволяет использовать его до 2024 года. Затем полёт может стать нецелесообразным из-за невозможности восстановления его работоспособности.