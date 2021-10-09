МИД обвинил трёх сотрудников американского посольства в мелкой краже

МИД России требует снять дипломатический иммунитет с трёх сотрудников дипмиссии США. Их подозревают в краже рюкзака в московском баре, сообщает ТАСС.
Ранее в МВД сообщили, что три административно-технических сотрудника американского посольства украли рюкзак у отдыхавшего в заведении мужчины. По данным столичного МВД, подозреваемые – военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет. Полиция получила записи с камеры наблюдения, на которых видно, как подозреваемые заходят с пропавшим рюкзаком на территорию посольства.
В МИД указали, что подозреваемые должны незамедлительно покинуть Россию в случае отказа от снятия иммунитета.
Ранее сообщалось, что американские конгрессмены просят выслать 300 российских дипломатов. Они назвали причиной возможный отказ Москвы увеличить американское диппредставительство.
Комментарии
Морскую пехоту, грамотно подтсавило ФСБ. Будет видео оставленного рюкзака. И 3 лохов "пехоты" которые этот рюкзак забрали (своровали).