Адвокат назвала способы махинаций родственников ради недвижимости

Даже родственники ради недвижимости могут подделывать подписи и документы. О популярных мошеннических способах отнять недвижимость рассказала адвокат коллегии адвокатов Pen&Paper Александра Харина.

Эксперт рассказала, что нередко уговаривают оформить генеральную доверенность под видом перепланировки земельного участка. С её помощью мошенники проводят сделки по отчуждению имущества. О хищении собственники могут узнать через несколько месяцев или даже лет. К тому моменту вернуть собственность крайне затруднительно, отметила Харина.

Распространены случаи подделки документов или подписей. Для покупки, продажи или дарения квартиры заверять у нотариуса ничего не нужно: в договоре достаточно подписей собственников – текущего и будущего. Особенно часто такие преступления совершаются в отношении пожилых родственников.

Также эксперт упомянула, что семейное имущество нередко становится объектом махинаций. Для её продажи нужно нотариально заверенное согласие второго супруга, но подобные сделки часто совершаются и без него. При этом закон такие махинации хищением не считает. Подобную сделку оспорить можно только в гражданском суде.

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