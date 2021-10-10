Воскресенье, 10 Октябрь, 16:10

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,99
€ 83,12
13°


6312185 +23508
Обь
43см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавируса"Столица мира"Выборы-2021
Новости

Норма или безумие? Почему Алтай в лидерах по психическим расстройствам и как их побороть

, ИА "Амител"
Вместе с пандемией к нам пришли тревога, апатия и страх одиночества
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Больше 16 тысяч жителей Алтайского края наблюдаются у психиатров. По этому показателю наш регион входит в тройку лидеров по всей России, рассказала замглавного врача краевой психиатрической больницы Марина Вдовина. Причём специалист видит в этой, казалось бы, печальной статистике огромный плюс: люди на Алтае не боятся признавать проблемы и обращаться за помощью.

Пандемия ещё больше усугубила ситуацию. По оценкам экспертов, рост обращений к психотерапевтам и психологам на фоне ковида подскочил сразу на 40%. Людей охватила настолько сильная тревога, что в одиночку они справиться не могут.

Во Всемирный день психического здоровья (его отмечают 10 октября) amic.ru выяснил у барнаульских психологов и психотерапевтов, из-за чего количество обращений ежегодно растёт, с какими проблемами идут люди и почему обращаться за помощью – это не стыдно, а нормально.

"Я же не псих, чтобы обращаться"

Алтайский край лидирует по количеству зарегистрированных психических расстройств уже около десяти лет, рассказала Марина Вдовина. Но это вовсе не значит, что мы самый "сумасшедший" регион, объясняет специалист. По её словам, помощь на Алтае организована так, что люди не боятся идти к врачам. Поэтому край лидирует, скорее, по выявляемости, чем по заболеваниям.

"Если разобраться, речь идёт о пограничных расстройствах. Это заболевания, которые хорошо лечатся и впоследствии не беспокоят человека, если он вовремя обратится за помощью. Проблема в том, что человеку очень тяжело идти в диспансер под вывеску "Психиатр". А у нас в регионе работает краевой психотерапевтический центр имени Эрдмана, куда легко записаться и на учёт без надобности никто не поставит. Это единственное подобное учреждение в Сибири. По моему мнению, это и помогает выявлять проблемы жителей", – рассказала Вдовина.

Через психотерапевтический центр ежедневно проходят до 400 жителей региона. Отчасти количество обращений, по мнению Вдовиной, вызвано и особенностями края. В первую очередь – социально-экономическими. Зарплаты на Алтае – одни из самых низких в стране. А потому жители тревожатся за будущее своей семьи.

Самые распространённые в Алтайском крае заболевания – тревога, депрессия (да-да, это болезнь) и расстройства личности. По словам Вдовиной, с этими недугами никто человека на учёт не поставит. А между тем это главный страх жителей, который мешает им обратиться за помощью.

"Почему-то в нашем обществе пойти к психиатру считается постыдным. Стигма не только дома, но и на работе. Люди признаются, что с огромным трудом к нам пришли. Мол, человек не знает, какими последствиями обернётся лечение. Боится, что в листке нетрудоспособности укажут психиатрический профиль, из-за чего его уволят или просто будут косо смотреть. Но у нас свои методы как успокоить. Если пациент настаивает, профиль мы в листке не указываем. Даже со штампика убрали слово "психиатрический", – рассказала эксперт.

Психиатр уверяет, что ни во время профосмотра, ни при получении водительских прав проблем у человека не возникнет. А вот если не обратиться вовремя за помощью, это может обернуться куда большими проблемами.

Постковидный бум

Пандемия коронавируса сильно ударила по психическому здоровью всей страны (и мира тоже), рассказала барнаульский психолог Екатерина Кабанченко. В отделении лечения пограничных расстройств центра им. Бехтерева (крупный федеральный центр), подсчитали, что за 2020 год количество обращений к психиатрам увеличилось сразу на 30-40%.

"Мы этот рост видим и по своей работе. Люди приходят с депрессиями, тревожными расстройствами, расстройствами пищевого поведения, ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство). Мы столкнулись с сильнейшим страхом заболеть, умереть, потерять близких и остаться в одиночестве. У многих пропал смысл жизни и теперь они постоянно задаются вопросом, как жить дальше", – рассказала психолог.

По мнению Кабанченко, все эти проблемы мучили россиян и до прихода коронавируса. Но психология и психотерапия за последние годы стали популярными и доступными. Всё больше знаменитостей признают, что регулярно обращаются за помощью, а соцсети заполнены постами о психологии. И сегодня люди чаще признают проблемы, которые раньше старались игнорировать.

В психотерапевтическом центре им. Эрдмана, в свою очередь, напоминают и о постковидном синдроме, существование которого уже подтвердили официально. После перенесённого коронавируса люди страдают от апатии, упадка сил, бессонницы (сонливости), потери аппетита. По словам Вдовиной, из-за этих симптомов многие начинают чувствовать себя бесполезными и ненужными на работе. Как итог – депрессия.

Куда и как обратиться за помощью?

Психиатр предупреждает: далеко не каждый может вовремя заметить, что "что-то пошло не так". Гораздо быстрее это подмечают родные. Поэтому лучше прислушаться, если близкие говорят, что вы стали странно себя вести. Чаще всего психические расстройства проявляются в нарушениях сна, аппетита, снижении активности.

"Например, человек был активный и жизнерадостный. А тут он внезапно стал замкнутым, малообщительным. Это может свидетельствовать о том, что человеку нужна помощь. Подавленность, тоска, необъяснимая тревога, мысли о собственной никчёмности – всё это "красные" сигналы. И зачастую близкие могут распознать их раньше", – объяснила психиатр Вдовина.

Правда, далеко не все понимают, куда именно обращаться за помощью. Помимо психотерапевтов и психиатров, свою помощь активно предлагают и психологи. Екатерина Кабанченко настаивает: главное – обратиться хоть куда-нибудь. Если психолог увидит, что масштаб проблемы выходит за область его компетенций, он направит вас к профессионалу с медицинским образованием – психотеропевту или психиатру. Медики, в свою очередь, посоветуют вам ограничиться консультациями с психологом, если терапия не требуется.

В психотерапевтическом центре им. Эрдмана, по словам Вдовиной, лечение подбирают индивидуально для каждого. И не всегда расстройства там лечат медикаментозно. В учреждении большой выбор групповых и индивидуальных практик. Пациентов лечат электросном, физиотерапией и даже искусством. Если же "мягкая" работа не помогает, терапевт может подобрать медикаменты, чтобы снять острое состояние.

Для обращения в центр имени Эрдмана направление не требуется. Достаточно позвонить по номеру 26-41-89 и записаться на приём.

Осень, золотая и опасная

Осень – особенно опасное время даже для психически здоровых людей. По словам специалистов, многие расстройства в это время обостряются. Оно и понятно, объясняет Кабанченко: на улице холодает, поэтому возможностей ярко и здорово провести время всё меньше.

Тем не менее, уверены эксперты, даже холодной осенью каждый может поднять себе настроение и сделать всё, чтобы не впасть в депрессию. На бумаге эти способы очень просты, отмечает Кабанченко. Но порой очень сложно вспомнить о них, когда на улице серость и дождь, а на душе – грусть и тоска.

Пять советов, как побороть осеннюю хандру

  • Следите за своим питанием. Нужно, чтобы рацион был разнообразным: и мясо, и овощи, и фрукты. Важно, чтобы блюда были красочными, отмечает психиатр Вдовина. Как ни странно, это тоже влияет на настроение. Разнообразьте содержимое вашей тарелке и вы почувствуете, что серости в жизни стало меньше.
  • Больше спите. Грамотный режим сна позволяет сохранить в норме не только запас сил, но и настроение.
  • Не сидите на месте. Физическая активность стимулирует выброс "счастливых" гормонов. Конечно, осенью меньше возможностей заниматься. Но вовсе не обязательно устраивать многокилометровый кросс. Вечерняя прогулка по красивому лесу тоже отлично подойдет. Кроме того, всегда можно записаться в спортзал.
  • Не закрывайтесь в себе. Общение с близкими тоже очень положительно влияет на наше состояние. Да и новые знакомства никто не отменял. Откройтесь миру, и жить станет проще.
  • Найдите себе увлечение. Психолог Кабанченко даже советует составить осенний чек-лист – подобно тем, что все привыкли готовить к лету. Ведь в осени тоже есть своя прелесть: например, стартует сезон театров. В общем, делайте то, что вам действительно нравится.
Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

10.10.2021 08:25
- гость -

А почему блокируют простое сообщение?

10.10.2021 08:48
- гость -

Ну, это ещё моя бабушка говорила - через дом гармонист, через два дурак.

10.10.2021 09:33
- гость -

При чем здесь пандемия?
И в 2019 году выходили заголовки,что край-"Лидеры по безумию",а федеральная статистика ставила регион на первое место по количеству психических заболеваний.

Реактивные расстройства часто провоцируются увольнением, конфликтами на работе, выходом на пенсию, банкротством, резким падением уровня материального обеспечения, низкой заработной платой.

А посмотрите,как живут люди в небольших отдаленных селах? Что там видит молодежь и подростки?

10.10.2021 10:55
- гость -

Помню, ещё в прошлом году в апреле, писал, что потом ковидные отделения надо будет в психлечебницы переделывать) как знал)

10.10.2021 11:15
- гость -

10:55 сумасшедшие часто гениальны)

10.10.2021 12:17
гость

зайдите в клинику по психиатрии и запросите познакомить с диагнозом родственника---вам откажут ссылаясь на законы.
"если звёзды зажигают-значит это кому-то надо..."=== т.е. кому-то выгодно ГРОМКО кричать про психически больной АЛТАЙ....---- люди живут на грани выживания...,а
сейчас призывают людей обращаться в клиники и....после эту инфо будут использовать против обратившихся за помощью сегодня...., я так думаю.

10.10.2021 12:22
- гость -

Край был лидером по психическим расстройствам и во времена СССР. Шукшин тоже писал о чудиках.

10.10.2021 12:56
ЭЛЕКТОРАТ

"Пандемия ещё больше усугубила ситуацию"

Странно, не должно этого быть!
Смотрите, люди на Алтае привыкшие терпеть всякие неудобства, неприятности, у нас самые худшие по всем социальным показателям условия проживания, казалось бы натренированы и подготовлены к любой напасти, а тут такое - рост обращений к психотерапевтам и психологам на фоне ковида подскочил сразу на 40%. Да не, фигня какая-то...
Значит мало тренировала власть людей, мало их гнобила, недостаралась...

10.10.2021 13:06
- гость -

Только достаток (а это и возможность достойной медпомощи) дает спокойствие и уверенность. А этого в АК нет

10.10.2021 13:10
гость

12.56,
трудно отделить норму от патологии--- и потому,когда гос. служащие отказывают людям в адекватных ответах (ссылаясь на псих заболевание их) - это преступление чиновников.

10.10.2021 15:15
- гость -

Она права, у нас есть психоневрологический центр имени Эрдмана, в который действительно легко обратиться с лёгкими нервнопсихическими растройствами, это комфортное место( типа платной поликлиники). Людям легче в такое место обратиться. В результате высокий показатель. Возможно в других регионах, таких центров нет.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
15:59
Почти 29 тысяч случаев COVID-19 выявили в России 0
15:29
Соцсети: мужчина умер на Красноармейском проспекте в Барнауле 0
14:57
16 человек погибли при крушении самолёта с парашютистами в Татарстане 2
14:30
Прокуратура начала проверку из-за обнаружения раздетого подростка-инвалида в Барнауле 2
13:55
ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в Бийске 1
13:25
Уже 300. Алтайский край обновил рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 22
12:56
Алтайская пенсионерка распрощалась с 3 млн рублей, поверив мошенникам 11
12:23
Виктор Томенко поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником 1
11:50
Глухой программист из Новосибирска создал систему перевода жестов на русский язык 2
11:16
Раздетого подростка-инвалида нашли в Барнауле. Его бросила мать, оставив ни с чем 8
10:47
Доктор Мясников объяснил, почему привитые от коронавируса попадают в реанимацию 23
10:15
Водитель легковушки врезался в забор частного жилого дома в Барнауле 2
09:45
Артист Большого театра погиб на сцене во время выступления 11
09:11
Бийский бизнесмен хотел стать поставщиком лекарств, а получил пять лет за взятку 3
08:42
Шесть человек с российскими паспортами задержаны в Турции по подозрению в шпионаже 6
08:02
Неглавная роль. Стало известно, в какие комитеты вошли депутаты Госдумы от Алтайского края 0
07:41
Назван продукт, который снижает холестерин и помогает кишечнику 2
07:15
Норма или безумие? Почему Алтай в лидерах по психическим расстройствам и как их побороть 11
06:41
Когда нужно ставить повторную прививку от коронавируса и как на неё записаться? 4
06:03
Без осадков и тепло. О погоде в Алтайском крае 10 октября 0
23:31
Такой день. Малые аэропорты в Республике Алтай на стопе, Ракова – в ужасной камере 2
22:29
В Москве задержали студента, который угрожал групповой расправой в университете 0
21:31
Госпитализированной с COVID-19 Гузеевой не потребовалась реанимация 0
20:30
В Бийске задержали водителя с напечатанным на принтере удостоверением 3
19:47
Адвокат назвала способы махинаций родственников ради недвижимости 0
19:08
В России обновлён антирекорд по числу смертей от COVID-19 в сутки 0
18:42
На переработанные скамьи: Алтай получит более 6 млн рублей на раздельный сбор мусора 0
18:12
Баскетболисты БК "Барнаул" выиграли у команды из Уфы в Суперлиге-1 0
17:42
Условия содержания уроженки Алтая Марины Раковой назвали унизительными 20
17:12
МИД обвинил трёх сотрудников американского посольства в мелкой краже 5
16:42
"С сыном едва не упали": в Барнауле просят власти обратить внимание на опасную яму у школы 6
16:11
Росприроднадзор признал Сибирь самым грязным округом России 3
15:39
Санкции Запада угрожают работе российского сегмента МКС 5
15:09
Жительница Барнаула пожаловалась на почту, которая "пинает" её посылку из города в город 20
14:41
На Алтае остановлены полёты в небезопасные аэропорты 3
14:11
Американский дипломат из чёрного списка приедет в Москву на переговоры 4
13:42
В России более чем на 5% вырастет пособие по безработице 2
13:11
Минздрав рассказал о новом порядке начисления зарплаты врачам 5
12:40
25 человек с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки 23
12:09
В Facebook и Instagram произошёл очередной всемирный сбой 1
11:59
Джаз-трио, горящий тур семейки Аддамс и зимовка с первыми лебедями. Как провести выходные 0
11:41
Троих алтайских солдат, погибших во время ВОВ, захоронят на малой родине 6
11:07
В Барнауле встали трамваи из-за приступа эпилепсии у пассажира 0
10:40
Бампер всмятку: в центре Барнаула Toyota "поцеловалась" со светофором 8
10:08
Врач назвал лучшее средство, которое защитит от осенних болезней 8
09:34
"Ковидные пальцы". Врачи рассказали о новом симптоме COVID-19 3
09:03
Крик о помощи: барнаульцы жалуются на вырубку лесов "кубами" 19
08:34
Собянин поручил выплатить два миллиона мужчине, которого в метро избили приезжие 33
08:03
Каменские депутаты массово сложили полномочия после двойного успеха на выборах 6
07:29
Главный стоматолог Республики Алтай умер в возрасте 46 лет 7

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.