Норма или безумие? Почему Алтай в лидерах по психическим расстройствам и как их побороть

Больше 16 тысяч жителей Алтайского края наблюдаются у психиатров. По этому показателю наш регион входит в тройку лидеров по всей России, рассказала замглавного врача краевой психиатрической больницы Марина Вдовина. Причём специалист видит в этой, казалось бы, печальной статистике огромный плюс: люди на Алтае не боятся признавать проблемы и обращаться за помощью.

Пандемия ещё больше усугубила ситуацию. По оценкам экспертов, рост обращений к психотерапевтам и психологам на фоне ковида подскочил сразу на 40%. Людей охватила настолько сильная тревога, что в одиночку они справиться не могут.

Во Всемирный день психического здоровья (его отмечают 10 октября) amic.ru выяснил у барнаульских психологов и психотерапевтов, из-за чего количество обращений ежегодно растёт, с какими проблемами идут люди и почему обращаться за помощью – это не стыдно, а нормально.

"Я же не псих, чтобы обращаться"

Алтайский край лидирует по количеству зарегистрированных психических расстройств уже около десяти лет, рассказала Марина Вдовина. Но это вовсе не значит, что мы самый "сумасшедший" регион, объясняет специалист. По её словам, помощь на Алтае организована так, что люди не боятся идти к врачам. Поэтому край лидирует, скорее, по выявляемости, чем по заболеваниям.

"Если разобраться, речь идёт о пограничных расстройствах. Это заболевания, которые хорошо лечатся и впоследствии не беспокоят человека, если он вовремя обратится за помощью. Проблема в том, что человеку очень тяжело идти в диспансер под вывеску "Психиатр". А у нас в регионе работает краевой психотерапевтический центр имени Эрдмана, куда легко записаться и на учёт без надобности никто не поставит. Это единственное подобное учреждение в Сибири. По моему мнению, это и помогает выявлять проблемы жителей", – рассказала Вдовина.

Через психотерапевтический центр ежедневно проходят до 400 жителей региона. Отчасти количество обращений, по мнению Вдовиной, вызвано и особенностями края. В первую очередь – социально-экономическими. Зарплаты на Алтае – одни из самых низких в стране. А потому жители тревожатся за будущее своей семьи.

Самые распространённые в Алтайском крае заболевания – тревога, депрессия (да-да, это болезнь) и расстройства личности. По словам Вдовиной, с этими недугами никто человека на учёт не поставит. А между тем это главный страх жителей, который мешает им обратиться за помощью.

"Почему-то в нашем обществе пойти к психиатру считается постыдным. Стигма не только дома, но и на работе. Люди признаются, что с огромным трудом к нам пришли. Мол, человек не знает, какими последствиями обернётся лечение. Боится, что в листке нетрудоспособности укажут психиатрический профиль, из-за чего его уволят или просто будут косо смотреть. Но у нас свои методы как успокоить. Если пациент настаивает, профиль мы в листке не указываем. Даже со штампика убрали слово "психиатрический", – рассказала эксперт.

Психиатр уверяет, что ни во время профосмотра, ни при получении водительских прав проблем у человека не возникнет. А вот если не обратиться вовремя за помощью, это может обернуться куда большими проблемами.

Пост ковидный бум

Пандемия коронавируса сильно ударила по психическому здоровью всей страны (и мира тоже), рассказала барнаульский психолог Екатерина Кабанченко. В отделении лечения пограничных расстройств центра им. Бехтерева (крупный федеральный центр), подсчитали, что за 2020 год количество обращений к психиатрам увеличилось сразу на 30-40%.

"Мы этот рост видим и по своей работе. Люди приходят с депрессиями, тревожными расстройствами, расстройствами пищевого поведения, ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство). Мы столкнулись с сильнейшим страхом заболеть, умереть, потерять близких и остаться в одиночестве. У многих пропал смысл жизни и теперь они постоянно задаются вопросом, как жить дальше", – рассказала психолог.

По мнению Кабанченко, все эти проблемы мучили россиян и до прихода коронавируса. Но психология и психотерапия за последние годы стали популярными и доступными. Всё больше знаменитостей признают, что регулярно обращаются за помощью, а соцсети заполнены постами о психологии. И сегодня люди чаще признают проблемы, которые раньше старались игнорировать.

В психотерапевтическом центре им. Эрдмана, в свою очередь, напоминают и о постковидном синдроме, существование которого уже подтвердили официально. После перенесённого коронавируса люди страдают от апатии, упадка сил, бессонницы (сонливости), потери аппетита. По словам Вдовиной, из-за этих симптомов многие начинают чувствовать себя бесполезными и ненужными на работе. Как итог – депрессия.

Куда и как обратиться за помощью?

Психиатр предупреждает: далеко не каждый может вовремя заметить, что "что-то пошло не так". Гораздо быстрее это подмечают родные. Поэтому лучше прислушаться, если близкие говорят, что вы стали странно себя вести. Чаще всего психические расстройства проявляются в нарушениях сна, аппетита, снижении активности.

"Например, человек был активный и жизнерадостный. А тут он внезапно стал замкнутым, малообщительным. Это может свидетельствовать о том, что человеку нужна помощь. Подавленность, тоска, необъяснимая тревога, мысли о собственной никчёмности – всё это "красные" сигналы. И зачастую близкие могут распознать их раньше", – объяснила психиатр Вдовина.

Правда, далеко не все понимают, куда именно обращаться за помощью. Помимо психотерапевтов и психиатров, свою помощь активно предлагают и психологи. Екатерина Кабанченко настаивает: главное – обратиться хоть куда-нибудь. Если психолог увидит, что масштаб проблемы выходит за область его компетенций, он направит вас к профессионалу с медицинским образованием – психотеропевту или психиатру. Медики, в свою очередь, посоветуют вам ограничиться консультациями с психологом, если терапия не требуется.

В психотерапевтическом центре им. Эрдмана, по словам Вдовиной, лечение подбирают индивидуально для каждого. И не всегда расстройства там лечат медикаментозно. В учреждении большой выбор групповых и индивидуальных практик. Пациентов лечат электросном, физиотерапией и даже искусством. Если же "мягкая" работа не помогает, терапевт может подобрать медикаменты, чтобы снять острое состояние.

Для обращения в центр имени Эрдмана направление не требуется. Достаточно позвонить по номеру 26-41-89 и записаться на приём.

Осень, золотая и опасная

Осень – особенно опасное время даже для психически здоровых людей. По словам специалистов, многие расстройства в это время обостряются. Оно и понятно, объясняет Кабанченко: на улице холодает, поэтому возможностей ярко и здорово провести время всё меньше.

Тем не менее, уверены эксперты, даже холодной осенью каждый может поднять себе настроение и сделать всё, чтобы не впасть в депрессию. На бумаге эти способы очень просты, отмечает Кабанченко. Но порой очень сложно вспомнить о них, когда на улице серость и дождь, а на душе – грусть и тоска.

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