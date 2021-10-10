Без осадков и тепло. О погоде в Алтайском крае 10 октября

10 октября в Алтайском крае сохранится субботнее тепло, сообщает региональный Гидрометцентр.

Утренняя температура по краю составит от -1 до +4 градусов, местами по предгорьям – до -6 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Днём температура поднимется до +9...+14 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле утром температура составит +1...+3 градуса. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, в начале ночи порывы до 14 м/с. Днём температура поднимется до +10...+12 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.