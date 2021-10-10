16 человек погибли при крушении самолёта с парашютистами в Татарстане

При крушении легкомоторного самолёта L-410 в Татарстане погибли 16 человек, ещё семь госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы в воскресенье, 10 октября.

ТАСС сообщает, что инцидент случился около 09:11 (мск) в Мензелинске. В 09:23 информация об этом поступила в МЧС.

Самолёт упал сразу после взлёта с аэродрома местного аэроклуба, пролетев чуть больше километра. Его фюзеляж при падении разрушился, при этом хвост почти не пострадал.

Всего на борту находились 23 человека, 21 из них – парашютисты. По данным издания, самолёт эксплуатировали с 1987 года.

Напомним, в сентябре аналогичный самолёт совершил жёсткую посадку в Иркутской области. В результате катастрофы четыре человека погибли, 12 пострадали.