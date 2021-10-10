16 человек погибли при крушении самолёта с парашютистами в Татарстане

При крушении легкомоторного самолёта L-410 в Татарстане погибли 16 человек, ещё семь госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы в воскресенье, 10 октября.
ТАСС сообщает, что инцидент случился около 09:11 (мск) в Мензелинске. В 09:23 информация об этом поступила в МЧС.
Самолёт упал сразу после взлёта с аэродрома местного аэроклуба, пролетев чуть больше километра. Его фюзеляж при падении разрушился, при этом хвост почти не пострадал.
Всего на борту находились 23 человека, 21 из них – парашютисты. По данным издания, самолёт эксплуатировали с 1987 года.
Напомним, в сентябре аналогичный самолёт совершил жёсткую посадку в Иркутской области. В результате катастрофы четыре человека погибли, 12 пострадали.
Комментарии
ЖЕСТЬ ! Уже каждый день наладились падать маленькие самолеты. Люди страх вообще потеряли.
Соболезную родным.
10.10.2021 15:05
Алтайский
А причем тут страх людей и падение самолетов? Машины еще чаще в аварии попадают...
не такой уж он маленький. но действительно, в России количество катастроф не сравнимо с США, бардак