Почти 29 тысяч случаев COVID-19 выявили в России

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 28 647 – до 7 775 365 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+4610 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+2822) и Московской области (+2026). В Алтайском крае выявили ещё 300 случаев ковида – для региона это новый рекорд.

Выздоровели за весь период 6 858 119 пациентов, в том числе 17 274 – за последние сутки.

Скончались ещё 962 заражённых. Всего в стране зарегистрировали 216 415 летальных случаев.