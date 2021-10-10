Появилось видео момента гибели артиста на сцене Большого театра

Опубликовано видео момента гибели актера миманса, которого придавило декорацией на сцене Большого театра. Кадрами произошедшего поделились "Известия".

Напомним, 38-летний артист Евгений Кулеш погиб во время оперы "Садко" 9 октября. В ходе выступления он пошёл не в ту сторону в момент спуска декорации и попал под неё.

"Известия" со ссылкой на источник отмечают, что, по неподтверждённой информации, конструкция была закреплена хорошо. Однако из-за шума Кулеш не услышал, что ему пора было отбегать, пояснили изданию в правоохранительных органах.

После инцидента спектакль отменили, а зрителей попросили покинуть зал. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи. Известно, что на сцене Большого театра артист выступал с 2002 года.