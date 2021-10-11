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"Почти готово, мы перезвоним". Как в Барнауле оформить инвалидность и не умереть

, ИА "Амител", Ирина Киселева
Барнаулец после тяжелейшей операции не может оформить инвалидность. Ему не отказывают, но уже четыре месяца кормят "завтраками"
Отчаяние / Фото: pexels.com

Отчаяние / Фото: pexels.com

Четыре месяца житель Барнаула Алексей Шилин (фамилия и имя изменены, – прим. ред.) обивает пороги городской поликлиники № 10. Пережив тяжелейшую операцию по удалению раковой опухоли и части лёгкого, он опасается, что не переживёт "битву" с медучреждением за оформление инвалидности. По его словам, в поликлинике затянули все сроки, и выданные онкоцентром документы для МСЭ стали недействительными. Дубликат в "Надежде" выдавать отказались. Без статуса инвалида Шилин не сможет попасть на реабилитацию. Работать мужчина тоже уже не может. Поликлиника же выбрала тактику отмалчивания. Мужчина отчаялся и опустил руки. Последней его попыткой восстановить справедливость стало обращение в СМИ.

"Будут готовы на днях"

Злокачественное образование в левом лёгком у Шилина обнаружили весной 2021 года случайно. Требовалось провести две сложные и срочные операции. Врачи говорили честно: шансы восстановиться после двух наркозов подряд в 64 года, при таком диагнозе и наличии других сопутствующих заболеваний, у Алексея небольшие. Но мужчина выжил. Опухоль, а вместе с ней и большую часть лёгкого, удалили, наступил сложный период длительного восстановления. Два месяца Шилин практически не вставал с кровати. До сих пор самостоятельно передвигается с большим трудом и только на небольшие расстояния.

"Физическая активность вызывает у отца приступы сильной одышки. Да и общее физическое состояние пока далеко от нормального: слабость, головокружения, быстрая утомляемость не позволяют быть полностью самостоятельным. Полный курс восстановления, по прогнозам врачей, составит два года. А сейчас нужна реабилитация. Чтобы получить её в полном объёме, необходимо оформить инвалидность", – рассказывает его дочь Мария.

В июне онколог центра "Надежда" выдал Алексею заключение для представления на медико-социальную экспертизу (МСЭ). Мужчине эти документы нужно было передать в поликлинику № 10, к которой он относится по месту жительства. Также потребовалось пройти все необходимые обследования, сдать анализы, сделать справки. 

По словам Шилина, ещё в начале июля он подготовил всё, что требовалось, и передал пакет документов своему терапевту на участке. Всё остальное поликлиника должна была сделать сама, и вроде бы тут ничего сложного. Но именно здесь Алексей столкнулся с главным испытанием в своей жизни: за четыре месяца многократных визитов к терапевту Ирине Бракоренко и заместителю главврача по экспертизе временной нетрудоспособности Татьяне Науменко не принесли результата. По непонятной причине документы на МСЭ так и не были оформлены.

"Сидеть в очереди ему очень трудно, стоять просто невозможно, но наши поликлиники без очередей не бывают. Даже для здорового человека это не всегда просто, а для человека в его состоянии – просто пытка, причём как физическая, так и моральная. И это нужно проходить по кругу каждый раз. Ситуация осложняется ещё эпидемиологической обстановкой. Отец ведь ковид просто может не пережить. А не заразиться в очередях поликлиники – невозможно. Отовсюду трубят, что всё сейчас нужно делать с минимальными личными контактами, а отец уже приезжал в поликлинику в общей сложности девять раз. Каждый раз он при этом слышал, что "документы почти готовы", что "скоро позвонят". И каждый раз записывали номер телефона… Больше всего его расстраивает это равнодушие и халатность. Человек, столкнувшийся с такой тяжёлой болезнью, нуждается в поддержке, а вместо этого, по факту, не может получить от медицинского учреждения простую государственную услугу. При этом доказывать что-то и требовать, обивать пороги в таком состоянии отец просто не в силах", – говорит Мария.

В очередной раз в надежде получить направление на медико-социальную экспертизу Алексей приехал в поликлинику в сентябре. Терапевт долго искала карточку под грудой бумаг, и тут-то выяснилось, что никто даже не начинал заполнять посыльный лист на МСЭ. А самое главное – заключение онколога стало недействительным, потому что прошло более трёх месяцев с даты его выдачи, рассказывает мужчина.

Шилин снова поехал в "Надежду". Онколог выдавать повторное заключение категорически отказался, объяснив, что его выписывают единожды. Дубликат в некоторых случаях по требованию поликлиники выдаётся, но этим должно заниматься само медучреждение.

Равнодушие и халатность

22 сентября возмущённый Алексей написал жалобу на бездействие сотрудников поликлиники № 10 в Министерство здравоохранения Алтайского края. На следующий день из поликлиники перезвонили и предложили прийти на приём к терапевту 1 октября. В назначенный день, отстояв огромную очередь, он попал к врачу, но – его документов у неё не оказалось.

"На этот раз сказали, что их передали заместителю главврача по экспертизе Науменко, но та ушла в отпуск. Зачем меня тогда вызывали? Я поднялся к заведующей поликлиникой. Она велела подождать в коридоре и стала звонить Науменко. Я услышал: "Меня тут достаёт какой-то Шилин, что ему нужно?" После этого я развернулся и пошёл домой, так как мне стало очень плохо", – рассказывает Алексей.

До сих пор Шилин так и не получил документы из поликлиники для оформления инвалидности. Крепкий когда-то мужчина после операции работать больше не может, поэтому он, конечно, рассчитывает на пенсию по инвалидности, которая помогла бы ему попасть на реабилитацию, получать некоторые льготы и медицинские препараты.

"Я не знаю, доживу ли я вообще до того, когда они будут готовы. Неужели нужно обращаться в прокуратуру, в суд, в приёмную президента, для того чтобы решить этот рутинный, казалось бы, вопрос? Почему гражданин своего государства должен обивать пороги для осуществления своих конституционных прав? Что должно произойти, чтобы в поликлинику можно было идти не как на войну, а гарантированно получить там помощь?" – недоумевает барнаулец.

На языке закона

Минздрав на обращение гражданина пока не ответил: по закону у них на это есть 30 дней. На запрос amic.ru в ведомстве сослались на статью о врачебной тайне ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". В Минздраве лишь сообщили, что начали по этому факту проверку. О сроках этой проверки или о порядке получения государственной услуги информация не предоставлена.

Адвокат Михаил Давыдов, к которому обратился за консультацией amic.ru, в таких ситуациях советует перевести всё общение с учреждением в письменный формат: все документы передавать на имя главврача через приёмную и требовать отметки о принятии. Либо можно отправить их заказным письмом с уведомлением о вручении.

"По такому требованию должны всё дать. Если уж не дают, тогда сразу в суд. И так на каждой стадии, вплоть до МСЭ. Личные приёмы у главврачей и их заместителей не помогут", – говорит адвокат.

Помощник прокурора Алтайского края по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина в случаях, когда ваши права нарушены, рекомендует обращаться в прокуратуру.

"Для этого даже необязательно идти в ведомство лично, сделать это можно через интернет-приёмную на сайте. И тогда по этому факту будет проведена проверка. Поликлиника должна выдать направление на МСЭ либо отказать. Но в любом случае гражданин должен получить ответ на своё обращение", – говорит Антошкина.

8 октября Алексей Шилин обратился в прокуратуру. Amic.ru следит за развитием ситуации.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

11.10.2021 08:49
- гость -

Так оно и есть. "Им" не выгодно оформлять инвалидности, т. к. нужно будет платить пенсии.

11.10.2021 09:00
гость пенсионер

жесть, какое бездушие!

11.10.2021 09:14
- гость -

И нам говорят, что "врачей" нужно уважать?

11.10.2021 09:21
Гость

Врачи убийцы

11.10.2021 09:23
- гость -

Курить меньше надо

11.10.2021 09:26
- гость -

Очень показательная статья. Редакция, молодцы

11.10.2021 09:37
- гость -

Так началось с 2000-х годов, вымогательство взяток с действительно инвалидов, установление инвалидности здоровым за взятки. Меня три раза честный врач (были такие) направляла на МСЭК, ее заключение подписывала зав.поликлиникой (тоже очень профессиональный врач), а на МСЭКе три раза отказали в установлении инвалидности.
Мне один спец в этом вопросе сказал, ты что? хочешь чтобы тебе бесплатно инвалидность дали? Забудь. На МСЭК заносят пачки дел, которые проплачены, и их подписывают не читая. Бизнес современности России.

11.10.2021 09:40
- гость -

Четыре месяца житель Барнаула обивает пороги


У моей мамы, 80 лет, которая не ходит, не слышит и т.д. уже 5 месяцев инвалидность "все оформляют".

11.10.2021 09:42
- гость -

Равнодушие и халатность, коррупция и мздоимство, это путинская Россия детка.

11.10.2021 09:54
- гость -

заместителю главврача по экспертизе временной нетрудоспособности Татьяне Науменко

Науменко хороший человек, во всяком случае была такой 20 лет назад, и 10 лет назад.
Из всей 10-й поликлиники это пожалуй единственный не равнодушный врач "последний из могикан" кто реально может помочь. Так что думаю проблемы, изложенные в статье, в других работниках поликлиники.

11.10.2021 10:14
- гость -

11.10.2021 09:54
- гость -

Там терапевты поувольнялись, а новых, не знаю, набрали или нет.

11.10.2021 10:29
гость

Год назад:
Поправки в Конституцию сделают доступную медицину обязанностью государства. Поправки, относящиеся к сфере здравоохранения, предлагаются для статей 72 и 132.
«То, что предложили Национальная медицинская палата, Общероссийский народный фронт при поддержке Министерства здравоохранения — это революция. Мы действительно хотим сделать российское здравоохранение одним из лучших в мире. Чем быстрее наши поправки к Конституции будут приняты, тем будет лучше каждому россиянину», — заявил в интервью «Газете.Ru» президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль

11.10.2021 10:55
Быль

дело было около 5 лет назад, поликлинника № 1 на Интернациональной и очень похожая ситуация с моим отцом. Я ходил и обивал пороги , а потом врач терапевт (сейчас она уже не работает) попросила меня помочь ей и заполнить документы самому. Это и опросный листы типа анкеты их достаточно много . Я на приставном столике в кабинете сидел и заполнял документы на СМЭ. Затем она скала, что у нее не сложились отношения с зам. главного врача, которая утверждает все это . И я пошел сам подписывать и мне даже не задади вопрос , а почему все это принес ты ? Такая вот история клянусь правда.

11.10.2021 11:11
- гость -

09:42
Зачем везде вспоминаете про Путина? Вот в описанном случае он где наследил?
Или может при Союзе не было равнодушных врачей?
Плохие люди могут быть везде и всегда.

11.10.2021 11:26
- гость -

Там всё только за деньги!
Как, впрочем, и везде у рвачей.
Надо просто понять, что медицина сейчас - это всего лишь очень выгодный бизнес на крови. И чем больше платят рвачам официально, тем больше у нних аппетит к деньгам и тем больше приходится платить неофициально.

11.10.2021 11:27
гость

ребятки,у руля лица неадекватные явно...

11.10.2021 11:55
Виталий

11:11


благодаря ему и его реформам, здравоохранение сейчас так коррумпированно , как изложено в статье, а может быть все гораздо хуже.

11.10.2021 11:59
гость

Для восстановления Советской Власти на всей территории СССР создаются Народные Комиссары

11.10.2021 12:14
- гость -

Виталий, а где в статье говорится про коррупцию? Кто то из врачей вымогал деньги за МСЭ? Где про это сказано?
Речь идёт о равнодушии врачей, о том, что они просто забили на пациента.
Они свою работу нормально не выполняют. Это называется - служебное несоответствие. А коррупция - это уголовное преступление, когда вымогают деньги. Здесь про деньги не говорится ни слова.
Вы бы свой пост тщательней обдумывали, прежде чем писать. Просто выглядите как ребёнок, пытающийся натянуть сову на глобус.

11.10.2021 13:25
- гость -

О нарушенных правах нужно обязательно сообщать. Только так государство станет правовым.

11.10.2021 13:54
гость

12:14
Я хоть и не Виталий, но пост свой тоже тщательно обдумал. Так вот резюме: вы полный идиот (и не вздумайте изображать благородное возмущение) ибо оптимизация здравоохранения вкупе с майскими указами Путина превратило его в здравозахоронение, а у нас в Алт. крае еще вдобавок при этом обеспеченность врачами только на 2/3 от нормы. Так вот, любезный идиот, служебное несоответствие начинается именно отсюда, но только Минздравом края и выше, (хотя и на местах тоже допускаю, но не в таких масштабах, как здесь). Какое вам может быть здравоохранение при таких зарплатах и тотальном дефиците врачей? И если вы хорошенько подумаете остатком своего мозга, то легко и непринужденно найдете первоисточник этих служебных несоответствий непосредственно в Кремле. Теперь понятно, причем здесь наш мудрый ВВП?

11.10.2021 14:02
- гость -

11.10.2021 11:11
- гость -
09:42
Зачем везде вспоминаете про Путина? Вот в описанном случае он где наследил?

Он развалил медицину, промышленность, сельское хозяйство, образование, веру людей в справедливость.
Он сказал, своей политикой, ЧТО ВОРОВАТЬ ХОРОШО.
Вам мало?

11.10.2021 14:10
- гость -

11.10.2021 14:02
- гость -
Похоже и Вам пора на инвалидность.Я правда не знаю, дают ли ее тем, кто потерял рассудок?

11.10.2021 14:21
гость

14:10
А вы забавный идиот, раз до сих пор не знаете, что сейчас за это (несогласие с политикой ВВП) даже сумасшедшим дают не инвалидность, а 10-15 суток, и неподъемные штрафы в 200 тыр. Вы прямо великий гуманист у нас, сразу инвалидность - вам уже тут написали, что хрен вам на лопате, а не инвалидность, а лучше сразу в кутузку.

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