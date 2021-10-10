"Потеряла сознание". Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом в Сочи вечером 9 октября, сообщает "Российская газета" со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

По данным ведомства, 40-летний водитель Mercedes-Benz, в котором ехала Собчак, на трассе Адлер – Альпика вылетел на "встречку" и врезался в Volkswagen, который затем зацепил микроавтобус – в нём никто не пострадал.

В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen. 28-летний водитель и 30-летняя пассажирка иномарки получили травмы, их доставили в больницу. Предварительно, другой пострадавший пассажир также вскоре скончался.

Издание отмечает, что водитель Mercedes уже признал свою вину в смертельном ДТП. "Кубань 24" со ссылкой на ведомство также пишет, что по факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении водителем ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, прокуратура взяла ход расследования на контроль.

Позднее Собчак прокомментировала инцидент. В своём Telegram-канале она рассказала, что сейчас находится дома и "только оклемалась". По словам журналистки, у неё сотрясение мозга и многочисленные травмы, в том числе ушибы внутренних органов.

Она отметила, что во время поездки не подгоняла водителя и общалась в "Зуме" по работе. "Это было конкретное личное решение водителя, это правда", – утверждает Собчак.

"У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину. Мне предлагали госпитализацию в Сочи… Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела", – пояснила телеведущая.

Собчак отметила, что собирается связаться с родственниками погибших и пострадавших. Она также рассказала, что 10 октября пройдёт медицинское обследование.