Новая сторублёвая купюра появится в России в 2022 году

Новая купюра номиналом 100 рублей появится в России в 2022 году, заявил зампред Центробанка Михаил Алексеев в беседе с "Известиями".
По его словам, внедрение новой банкноты будет проходить постепенно. Это нужно для того, чтобы кредитные организации настроили свои банкоматы под неё.
Увидеть модифицированные сторублёвки в заметном количестве обычные граждане смогут, "наверное, уже где-то ближе к концу 2022 года", пояснил Алексеев.
В 2023-2025 годах, по оценке ЦБ, произойдёт постепенное насыщение оборота новыми сторублёвками, а в 2026-2029 годах их доля существенно вырастет.
Ранее регулятор сообщил о поэтапном обновлении банкнот, на которых изобразят достопримечательности всех федеральных округов страны. Модернизация купюр должна завершиться к 2025 году.
Комментарии
Давно уже вообще никаких купюр не видел. Все расчёты картой.
А вот и однодолларовая купюра для размена подъехала.
100 рублей-это не очень актуально, как самостоятельная единица-что можно купить на сто рублей- пакет молока и булку хлеба?
пакет молока 56+39 хлеб
пора печатать 10тыс и 50тыс, а они все сотки модернезируют
опять кто-то на дизайне заработал?
Какие примитивные комменты тут…
Хотя на остальных местных сайтах ситуация еще хуже, там вообще горстка старичья междусобойчик устраивают.
Никто на дизайне денег не зарабатывает, их делает Банк России, там люди итак за зарплату работают. А модернизируют (для гостенька 10:26 правильное написание этого слова) купюры для борьбы с фальшивомонетчиками, для общего же блага. Причём делается это во всех странах во всем мире, даже тех, где валюта со многими нолями.
Пора уже монеты как при Боре выпускать
11.10.2021 11:26
Filin
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Какие ещё "монеты"? Тут наличку месяцами не видишь, а уж "монеты" и подавно!