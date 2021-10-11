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Новости

Новая сторублёвая купюра появится в России в 2022 году

, ИА "Амител"
Внедрение модернизированной банкноты будет проходить постепенно
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Новая купюра номиналом 100 рублей появится в России в 2022 году, заявил зампред Центробанка Михаил Алексеев в беседе с "Известиями".

По его словам, внедрение новой банкноты будет проходить постепенно. Это нужно для того, чтобы кредитные организации настроили свои банкоматы под неё.

Увидеть модифицированные сторублёвки в заметном количестве обычные граждане смогут, "наверное, уже где-то ближе к концу 2022 года", пояснил Алексеев.

В 2023-2025 годах, по оценке ЦБ, произойдёт постепенное насыщение оборота новыми сторублёвками, а в 2026-2029 годах их доля существенно вырастет.

Ранее регулятор сообщил о поэтапном обновлении банкнот, на которых изобразят достопримечательности всех федеральных округов страны. Модернизация купюр должна завершиться к 2025 году.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

11.10.2021 09:31
- гость -

Давно уже вообще никаких купюр не видел. Все расчёты картой.

11.10.2021 09:45
- гость -

А вот и однодолларовая купюра для размена подъехала.

11.10.2021 09:48
Зануда

100 рублей-это не очень актуально, как самостоятельная единица-что можно купить на сто рублей- пакет молока и булку хлеба?

11.10.2021 10:01
- гость -

пакет молока 56+39 хлеб

11.10.2021 10:26
- гость -

пора печатать 10тыс и 50тыс, а они все сотки модернезируют

11.10.2021 10:32
- гость -

опять кто-то на дизайне заработал?

11.10.2021 10:58
- гость -

Какие примитивные комменты тут…
Хотя на остальных местных сайтах ситуация еще хуже, там вообще горстка старичья междусобойчик устраивают.
Никто на дизайне денег не зарабатывает, их делает Банк России, там люди итак за зарплату работают. А модернизируют (для гостенька 10:26 правильное написание этого слова) купюры для борьбы с фальшивомонетчиками, для общего же блага. Причём делается это во всех странах во всем мире, даже тех, где валюта со многими нолями.

11.10.2021 11:26
Filin

Пора уже монеты как при Боре выпускать

11.10.2021 14:07
Митенька ржевский

11.10.2021 11:26
Filin
***
Какие ещё "монеты"? Тут наличку месяцами не видишь, а уж "монеты" и подавно!

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