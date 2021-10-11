Бездомные собаки терроризируют врачей и пациентов детской больницы в Барнауле

Сотрудница детской больницы № 7 рассказала о том, что пациентов и врачей учреждения терроризируют бездомные собаки. Об этом сообщает "Толк".
В разговоре с журналистами женщина отметила, что главврач больницы не только не решает проблему, но и сам подкармливает собак, которых возле учреждения уже около 20.
Животные нападают на людей, а недавно одной из сотрудниц больницы порвали плащ. По словам автора обращения, когда пострадавшая рассказала о проблеме главврачу, ей предложили купить новую вещь.
В пресс-службе регионального Минздрава заявили, что администрация больницы занимается решением проблемы. Жалоб от пациентов, по словам представителей министерства, им не поступало.
Ранее сообщалось, что на городском пляже Барнаула женщину покусала собака на длинной цепи. Как рассказала пострадавшая, животные сидят у входа на пляж, а запрещающих знаков и обхода их не было.
Комментарии
В разговоре с журналистами женщина отметила, что главврач больницы не только не решает проблему, но и сам подкармливает собак, которых возле учреждения уже около 20.
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Все правильно! Досидят до маразма старческого на руководящих постах, потом начинают собак-кошек разводить.
собаки терроризируют врачей и пациентов
Надо завести дело о Терроризме и экстремизме, а также ксенофобии и шовенизме и заодно о геноциде
а где же доблесный приют Ласка? а то как бабло собирать так вот...приют, делают добрые дела..собирают бабло на прокормление животинки.
А я вижу обратную сторону регулярно, как собак городских, с метками о стерилизации, выпукскают стаявми в пригородные поселки. и вот эти животинки доживают голодной смертью, бегая стаей и разрывая мусорки. Вот заслуга приюта Ласка. Живу в п.Лесной - там этого добра куча.
Никому ничего не нужно кроме денег. а за бездомных денег не берут. Потому и бегали и будут бегать.
Во дворе жилого дома на Ляпидевского 1/1 (что рядом с краевой клинической больницей) тоже развелась стая, которую жизанутые любители четвероногих постоянно подкармливают. Но стая эта не только во дворе дома тусуется, но и заходит на территорию больницы и на трассу здоровья. И тоже всем пофик...
Они не в больнице 7-ой живут, а на Исакова, где идет теплотрасса.
главврач больницы не только не решает проблему, но и сам подкармливает собак,
Показывает пример, как должен поступать человек. Заметьте, и ему плащ никто не рвет.
Да уж, чего только в городе не происходит.
Что ни руководитель, то все разгельдяй.
Сидят по 40 лет на одном месте, не видят во круг, только свой кабинет и личное кресло. Мягкое и удобное.
Показывает пример, как должен поступать человек
показать пример-это забрать бездомное животное себе,а не спонсировать расплод заразы и бешенства
шизанутые выбрасывают животных на улицу на верную смерть, они не виноваты что их выкинули. Вы себя выкиньте на улицу без еды и тепла, посмотрим как заговорите. Какие ненавистные сейчас пошли люди
У меня вчера сына собака цапнула на детской площадке Папанинцев/Челюскинцев, бежал просто, выскочила и хватанула за голень. Поехали поставили первую прививку из шести в трампункте. Количество собак не уменьшается, контроля за домашними на самовыгуле нет.
Солнечная поляна - Энтузиастов, идут новостройки, козлы-сторожа разведут и бросают! У нас на улице Геодезической нашего кота порвали! Огороженная территория в таунхаусах! Раскидывала руками стаю, кота спасти не удалось! Но такого не было четыре года, коты гуляли себе, с окна крикнешь, чуть ключ не скинешь. а тут уже и тропу нафигачили с Энтузиастов до А.Петрова. и есть кормящие. Значит еще будет пополнение. Что самое главное, детей много гуляет, а родителям дела нет! Участковому тоже! Директору школы позвонила, она же депутат, сказала, что администрацию города подключит! Меньше стало, но со щенками осталась собака в районе.
11.10.2021 11:11
- гость -
Показывает пример, как должен поступать человек. Заметьте, и ему плащ никто не рвет.
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Человек должен головой думать, а не жoпoй. И вовремя избавляться от опасных животных. А не разводить вшей, блох, тараканов и собачек.
11.10.2021 11:46
гость
шизанутые выбрасывают животных на улицу на верную смерть, они не виноваты что их выкинули. Вы себя выкиньте на улицу без еды и тепла, посмотрим как заговорите. Какие ненавистные сейчас пошли люди
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А уж тем более не виноваты дети, которых эти собачки потом кусают. Жалко собачку? Забери себе домой. А я лично за отлов всех собак без сопровождения хозяев, передержку в течение двух недель и последующее усыпление тех, кого не забрали за эти две недели.
показать пример-это забрать бездомное животное себе,а не спонсировать расплод заразы и бешенства
Ах-ах! Ну заберет к себе домой какая нибудь сердобольная бабуля несколько собак. И кто громче всех визжать будет? Такие же, как вы, ее соседи.
Вы задумайтесь на досуге, чего бы творили вы сами, голодные и бездомные.
11.10.2021 13:17
- гость -
Ах-ах! Ну заберет к себе домой какая нибудь сердобольная бабуля несколько собак. И кто громче всех визжать будет? Такие же, как вы, ее соседи.
Вы задумайтесь на досуге, чего бы творили вы сами, голодные и бездомные.
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Пока что ты здесь визжишь, собачек тебе жалко. А тараканов тебе не жалко? А крыс? те, между прочим, умнейшие животные, а их тоже массово травят.
Собак нужно утилизировать любыми гуманными способами.
Вы задумайтесь на досуге, чего бы творили вы сами, голодные и бездомные.
задумайтесь ,что делать с бродячими собаками,ваши рассуждения тут не к месту
11.10.2021 13:40
- гость -
Собак нужно утилизировать любыми гуманными способами.
Ну вот крысы тогда и появятся, умнейшие животные, как пишет гость. Санкт-Петербург уже 70 лет от них не может избавиться.
Нет-нет да и найдётся в подобных ветках очень глупый человек, который обвиняет кого-то в том, что этот кто-то выбросил на улицу животное... Может быть, так и бывает в 1 случае появления новой особи на улице из 100.
Собачки и сами нормально освоили выбрасывать своих щеноков короткими очередями по 4-6-8 штук зараз каждые полгода. А когда кормовая база стабильна и пополняется всякими инфантильными сенильными дементорами, то собачки уделяют налаживанию своих половых связей гораздо больше внимания.
А вот когда кормовая база иссякает, в прокорм идут крысы, кошки, другие собаки (да-да! собачки не гнушаются убивать собственных или соседских щенков или старых родственников, чтобы съесть).
Кто мне не верит, пусть учит биологию, или читает описание псовых у Брэма.
Отстрел без разговоров. Выдавливание стаи на пустырь и расстрел. Если поднимут вой, что видели дети, лишение родительских прав за демонстрацию шок-контента детям. Иначе так и будем бояться ходить по своему городу.
26
И стал Моисей в воротах стана и сказал: кто Господень, - ко мне! И собрались к нему все сыны Левиины.
27
И он сказал им: так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего.
28
И сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день из народа около трех тысяч человек.
Библия. Исход 32.
А уж тем более не виноваты дети, которых эти собачки потом кусают. Жалко собачку? Забери себе домой. А я лично за отлов всех собак без сопровождения хозяев, передержку в течение двух недель и последующее усыпление тех, кого не забрали за эти две недели.
УРА! Рецепт борьбы с бомжами - отлов, передержка, усыпление.
Борьба с казнокрадами - отлов, передержка, усыпление.
Борьба с дураками - отлов, передержка, усыпление. и Т,Д, Достойный путь к процветанию...
11.10.2021 14:31
- гость -
Перцовый баллончик себе купите, чтобы не бояться ходить по городу.
11.10.2021 15:23
111
вы людей с собаками равняете?
вы людей с собаками равняете?
Просто провожу аналогию - это с одной стороны, а с другой - чем лучше я узнаю людей, тем больше я люблю собак.
Просто провожу аналогию
фашистская у вас аналогия люди и псы.
интересно,почему любители собак предпочитают любить их издалека,на улице,в грязи и холоде?любовь же проявляется в поступках,а не словоблудии
а с другой - чем лучше я узнаю людей, тем больше я люблю собак.
по статистике за весь прошлый год пострадало от рук преступников 53 тыс чел,от пастей бродячих 353 тыс
11.10.2021 16:07
- гость -
"За 10 месяцев 2019 года в медицинские организации по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными обратилось более 353 тыс. человек, в том числе более 98 тыс. дети до 14 лет", - говорится в сообщении.
И где здесь собаки? Клещи, кстати тоже животные.