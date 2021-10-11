Пенсия Лолиты оказалась вдвое меньше, чем у Ларисы Гузеевой

Пенсия ведущей программы "Давай поженимся!" Ларисы Гузеевой оказалась намного выше, чем у комика Ефима Шифрина и певицы Лолиты Милявской. Об этом сообщает "Телепрограмма".
Как выяснили журналисты, 65-летний Шифрин ежемесячно получает от государства 13 496 рублей. При этом он утверждает, что ему могли бы платить и 20 тысяч, но он продолжает работать. Оттого и пенсия такая низкая.
Более солидной выплатой похвасталась 57-летняя Лолита Милявская – 23 тысячи рублей. И это при том, что у неё нет ни званий, ни наград, против которых певица активно выступает.
Существенно больше государство платит москвичам, которые получают столичную надбавку за звания заслуженных и народных артистов. Среди таких счастливчиков – Лариса Гузеева, государство ей начисляет порядка 48-55 тысяч рублей в месяц.
Самую же высокую пенсию – от 60 до 70 тысяч – получают звёзды-орденоносцы: Татьяна Доронина, Лариса Лужина, Никита Михалков и Эдита Пьеха.
Ранее сообщалось, что состояние Ларисы Гузеевой, госпитализированной с коронавирусом, улучшилось. Артистку не стали переводить в реанимацию.
Комментарии
Существенно больше государство платит москвичам, которые получают столичную надбавку за звания заслуженных и народных артистов. Среди таких счастливчиков – Лариса Гузеева, государство ей начисляет порядка 48-55 тысяч рублей в месяц.
как интересно, москвичи еще и надбавку к пенсии за счет всей россии получают...
вот это откровение
Уж не знают за что им доплачивать.
Гузеева выздоравливает и с первого канала ТВ уходит.
Будет проходить посковидное обследование, реабилитацию.
Отдохнуть можно от всякой чуши и мусора.
11:18
Не за счёт всей России, а из бюджета города Москва. Из бюджета АК ни копейки не доплачивают московским пенсам)
А Шифрин не заливает?
Ежемесячная компенсационная выплата к пенсии некоторых категорий работающих пенсионеров в Москве (зарегистрированным по месту жительства в столице не менее 10 лет) . Выплата осуществляется до городского социального стандарта (19 500).
11.10.2021 12:01
- гость -
11:18
Не за счёт всей России, а из бюджета города Москва. Из бюджета АК ни копейки не доплачивают московским пенсам
Москва это город государство по вашему, живет богато не из-за того что все финансовые потоки со всей страны туда стекаются?
что то Пугачеву не упомянули ? или она отказалась от пенсии в пользу государства
Вот интересно, люди живущие не в Москве они кто? НедоМосквичи или недоРоссияне???
у нас на алтае вообще задница а не пенсии