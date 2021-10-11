Пенсия Лолиты оказалась вдвое меньше, чем у Ларисы Гузеевой

Пенсия ведущей программы "Давай поженимся!" Ларисы Гузеевой оказалась намного выше, чем у комика Ефима Шифрина и певицы Лолиты Милявской. Об этом сообщает "Телепрограмма".

Как выяснили журналисты, 65-летний Шифрин ежемесячно получает от государства 13 496 рублей. При этом он утверждает, что ему могли бы платить и 20 тысяч, но он продолжает работать. Оттого и пенсия такая низкая.

Более солидной выплатой похвасталась 57-летняя Лолита Милявская – 23 тысячи рублей. И это при том, что у неё нет ни званий, ни наград, против которых певица активно выступает.

Существенно больше государство платит москвичам, которые получают столичную надбавку за звания заслуженных и народных артистов. Среди таких счастливчиков – Лариса Гузеева, государство ей начисляет порядка 48-55 тысяч рублей в месяц.

Самую же высокую пенсию – от 60 до 70 тысяч – получают звёзды-орденоносцы: Татьяна Доронина, Лариса Лужина, Никита Михалков и Эдита Пьеха.

Ранее сообщалось, что состояние Ларисы Гузеевой, госпитализированной с коронавирусом, улучшилось. Артистку не стали переводить в реанимацию.