Сто тысяч рублей и другие подарки. "Ваш инвестор" запускает розыгрыш ко Дню автомобилиста

День автомобилиста отмечают в России ежегодно в последнее воскресенье октября. Осенью 2021 года праздник выпадает на 31 число. В честь этого события сервис займов "Ваш инвестор" устраивает традиционный розыгрыш призов для своих клиентов.

Компания уже приготовила ценные подарки:

три крупных денежных приза по 100, 50 и 25 тысяч рублей;

12 призов по 10 тысяч рублей;

фирменные наборы автомобилиста на все случаи жизни (укомплектованная аптечка, пусковые провода, буксировочный трос и другое);

функциональные органайзеры для багажника с комплектом средств по уходу за автомобилем.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно взять заём под залог авто в компании "Ваш инвестор" с 1 по 31 октября 2021 года. Размер и срок займа не влияют на размер приза – розыгрыш происходит абсолютно случайно. Подать заявку на заём под залог авто можно на сайте компании или по телефону 8-800-1001-465.

Победителей выберут с помощью алгоритма, привязанного к курсу доллара в день розыгрыша (формула есть в правилах акции). Имена счастливчиков опубликуют на сайте компании в разделе "Пресс-центр" в период с 1 по 8 ноября 2021 года.

Победителям не придётся платить никаких налогов – "Ваш инвестор" берёт это на себя. При этом победитель получит полную сумму приза.

Сервис займов "Ваш инвестор"

Адрес: Барнаул, ул. Интернациональная, 128а, оф. 303

Режим работы: пн-пт – 09:00-18:00,

сб – по записи, вс – выходной.

Тел.: 8 800 100-14-65

Займы предоставляет ООО МФК "ЦФР ВИ". Свидетельство ЦБ РФ 1803550008909, ИНН 5407967714.

Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве подарков по результатам мероприятия, сроках, порядке и месте их получения изложены в правилах мероприятия и на сайте организатора в сети Интернет. Срок проведения мероприятия – с 1 октября 2021 года по 21 ноября 2021 года (включая сроки определения обладателей подарков и их выдачу).