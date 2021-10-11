Курирующий силовиков в Кремле Серышев может стать новым полпредом в СФО

Помощник президента Анатолий Серышев, который курирует силовиков в Кремле, может стать новым полпредом в СФО. Решение могут принять уже на следующей неделе, сообщает РБК.

56-летний Серышев – уроженец Иркутской области. Он курирует силовиков и занимается назначениями на руководящие должности во всех силовых структурах, кроме Минобороны.

Источники в ФСБ называют Серышева влиятельным силовиком, имеющим доступ к президенту.

Напомним, что бывший полпред президента в СФО Сергей Меняйло стал врио главы Северной Осетии. Меняйло был полпредом президента в Сибири на протяжении почти пяти лет – с 28 июля 2016 года. Он работал со сложными проблемами, среди которых – распространение коронавирусной инфекции, лесные пожары, паводок и подготовка к отопительному сезону.

Возможными кандидатами на должность полпреда президента в СФО называли губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва и главу Минобороны Сергея Шойгу.