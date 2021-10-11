Курирующий силовиков в Кремле Серышев может стать новым полпредом в СФО

Помощник президента Анатолий Серышев, который курирует силовиков в Кремле, может стать новым полпредом в СФО. Решение могут принять уже на следующей неделе, сообщает РБК.
56-летний Серышев – уроженец Иркутской области. Он курирует силовиков и занимается назначениями на руководящие должности во всех силовых структурах, кроме Минобороны.
Источники в ФСБ называют Серышева влиятельным силовиком, имеющим доступ к президенту.
Напомним, что бывший полпред президента в СФО Сергей Меняйло стал врио главы Северной Осетии. Меняйло был полпредом президента в Сибири на протяжении почти пяти лет – с 28 июля 2016 года. Он работал со сложными проблемами, среди которых – распространение коронавирусной инфекции, лесные пожары, паводок и подготовка к отопительному сезону.
Возможными кандидатами на должность полпреда президента в СФО называли губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва и главу Минобороны Сергея Шойгу.
Комментарии
Может хоть обочечников ловить начнут, да за драки наказывать как положено. А то только отписки мастерски пишут! Граждане не чувствуют себя под защитой.
11.10.2021 12:59
гость
Освежите в памяти: "Иван Крылов — Квартет"
А полезными для граждан нашего округа знаниями, кроме подковёрной борьбы при двигании вверх-вниз жандармов-силовиков, он обладает??? Вот уж, поистине, одни охранники в кадровом резерве Кремля! Других специалистов для нас у них нету!
11.10.2021 14:42
Горожанка
Правильный опус!!