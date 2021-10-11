Актёр и депутат Певцов предложил сажать рэперов в тюрьму, чтобы "избавиться от сатанизма"

Российский актёр Дмитрий Певцов в интервью телеканалу "Спас" предложил сажать рэперов в тюрьму, чтобы "избавиться от сатанизма". Он отметил, что сатанизм можно отследить в творчестве современных исполнителей.
"Что касается рэперов, есть проекты, которые несут гадость, тьму, бесовщину. Это просто надо грубо: запрещать, закрывать и наказывать. Если такого человечка посадить хотя бы на год, на два – он, когда вернётся, подумает, что он там будет исполнять", – сказал Певцов.
По его мнению, после года или двух лет отсидки исполнители начнут задумываться о том, какой смысл они передают своими песнями.
Напомним, что по итогам прошедших выборов Дмитрий Певцов стал депутатом Госдумы. Главной целью в политике Певцов назвал отмену пенсионной реформы.
Комментарии
Правильное решение.
Согласен. в первых рядах должна татуированная обезьяна поющая матерные песни и растлевающая молодежь. На букву М......
Певцов явно оскорбил чувства верующих сатанистов. Посадить его на пару лет, пусть одумается. Если не одумается, швабры использовать.
Что вы напали на него!? Надо же ему как то 450 тыс. з/п оправдывать! Да и статистика у них оказывается ведется: кто и за какое время сколько предложений внес...А вы думаете откуда предложение назвать Путинградом Барнаул?):
А Певцов не хочет подумать о том, кем он сам является для православных? Лицедеев, помнится, за оградой кладбища принято было хоронить.
Депутат Совета федерации Алексей Пушков поддержал украинские власти. Так и пишет - они "правильно поступили, не допустив такие концерты на Украине".
Что случилось, мы ответим - Моргенштерн. Речь идёт именно о его концертах.
На Украине их запретили не потому, что исполнитель, например, посещал Крым или иным способом "оправдывал оккупацию", а потому, что СБУ провела лингвистическую экспертизу, согласно которой Моргенштерн в своих песнях пропагандирует насилие, жестокость и употребление наркотиков, что создает предпосылки для конфликтных ситуаций на концертах с его участием.
Там нельзя, у нас можно
не моргенштерн он, называйте вещи своими именами
активный такой депутат оказался, ждем новых безумных инициатив и законов
да с чего это" безумные законы"??? Всё Певцов правильно ГОВОРИТ!
Именно такими действиями можно искоренить пропаганду насилия, секса и наркотиков!
только мне думается, что эту пропаганду ведут с подачи верхушки!
Если Моргенштерн становится лицом Альфа банка-о чём тут можно говорить....
Мда... пролез очередной артист в депутаны, и митяя понесло....
11.10.2021 14:39
гость
Однако, как показательно - секс у вас в одном флаконе с наркотиками... Видимо, вы из пробирки?
"пропагандирует насилие, жестокость и употребление наркотиков..."
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А где сатанизм, о котором пел певцов?
11.10.2021 14:49
Павсекакий
У певцова в голове
Поддержу Певцова, хоть и не поклонник его, как актера. Но тут он прав, те кучи г....., что вякают сейчас с экранов заслуживают только места в камере.
Удивлён, что столько сторонников Певцова)
Ведь по сути всё сказанное им - мракобесие.
Садить за то, что ты поешь не ту музыку, которая нравится Певцову или РПЦ, это бред.
Если провели экспертизу и доказали, что тексты экстремистские - ок. Так и в Штатах за экстремизм садят. Недавно по Хованскому провели лингвистическую экспертизу, доказали. Да он даже сам понимал, что ересь сказал, согласен с тем, что это был перегиб с его стороны.
14:47
В одном флаконе потому что пропаганда насилия, наркотиков и секса одинаково запрещена в России.
А когда-то зарубежную музыку сам слушал, которую запрещали. Чёртов лицемер.
11.10.2021 14:39
гость
Ты уже купил себе наркотики? Или пропаганда не работает?
Садить перебор, убрать с экрана и отменить гастроли, но сейчас "запоют"- это цензура!. Да, но где-то должны быть рамки дозволенного.
Мракобесие. Чем запрещать все и вся, лучше бы сами что-нибудь создали