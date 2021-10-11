Актёр и депутат Певцов предложил сажать рэперов в тюрьму, чтобы "избавиться от сатанизма"

Российский актёр Дмитрий Певцов в интервью телеканалу "Спас" предложил сажать рэперов в тюрьму, чтобы "избавиться от сатанизма". Он отметил, что сатанизм можно отследить в творчестве современных исполнителей.

"Что касается рэперов, есть проекты, которые несут гадость, тьму, бесовщину. Это просто надо грубо: запрещать, закрывать и наказывать. Если такого человечка посадить хотя бы на год, на два – он, когда вернётся, подумает, что он там будет исполнять", – сказал Певцов.

По его мнению, после года или двух лет отсидки исполнители начнут задумываться о том, какой смысл они передают своими песнями.

Напомним, что по итогам прошедших выборов Дмитрий Певцов стал депутатом Госдумы. Главной целью в политике Певцов назвал отмену пенсионной реформы.