Новые правила. МФО теперь будут предоставлять клиентам больше информации о себе

Центробанк подготовил новые требования для микрофинансовых организаций и крупных кредитных потребительских кооперативов (КПК) с численностью не менее трёх тысяч пайщиков. С 1 октября 2021 года эти организации должны публиковать результаты своей финансовой деятельности. В Центробанке сообщили, что такие требования вводятся впервые.

Что изменилось?

Теперь МФО и КПК будут подробно раскрывать порядок выдачи займов и привлечения денег, предоставлять контакты руководителей организации, а также сведения о предписаниях, ограничивающих выдачу займов и привлечение денег.

Также организации обязаны сообщать, куда клиенты могут пожаловаться, если возникнут проблемы, и о возможности направить обращение финансовому уполномоченному.

Повлияют ли новые правила на скорость оформления займа?

Нет, цель новых требований – сделать работу микрофинансовых организаций более понятной и прозрачной для заёмщиков. В частности, потенциальные клиенты смогут более осознанно принимать решения о размещении сбережений, а действующие инвесторы МФК и пайщики КПК – активнее участвовать в деятельности компаний и предупреждать возможные злоупотребления со стороны недобросовестного руководства, сообщают в Центробанке.

Минимизировать риски также можно, проверив, входит ли МФО в реестр ЦБ РФ. Если да – переживать не о чем. Как правило, это надёжные компании с хорошей репутацией, которые могут предложить удобные и доступные финансовые продукты для каждого, даже для заёмщиков с плохой кредитной историей.

Например, в финансовой группе "Содействие" (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ) вы можете оформить выгодный заём под залог ПТС. Одобрение по такому займу составляет практически 100%, а получить на руки можно до 500 тысяч рублей наличными.

Ещё один важный плюс – машина остаётся у собственника с сохранением права пользования. Это означает, что вы можете эксплуатировать свой автомобиль, как и раньше, единственное ограничение – не удастся продать его до снятия обременения.

Сотрудники компании помогут получить деньги с максимальной выгодой в день обращения и оформят все документы в течение часа. Заём здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

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Офис финансовой группы "Содействие"

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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90% годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8 800 302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на октябрь 2021 года.